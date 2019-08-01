Киноведы: Ди Каприо и Питта выдвинут на "Оскар" в разных номинациях

Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Эксперты полагают, что у Леонардо Ди Каприо есть хороший шанс получить "Оскар" за главную роль в картине "Однажды в Голливуде", а Брэд Питт может быть выдвинут на кинопремию за роль второго плана, сообщает Variety.

Актеры проводят на экране примерно одинаковое количество времени. "Это лучшая из всех работ Брэда, однако история в фильме разворачивается вокруг Рика Далтона (его играет Ди Каприо)", - рассказал изданию один из членов Американской академии киноискусств.

Другой инсайдер отметил, что "Брэд Питт может сам предложить себя в качестве номинанта на роль второго плана в надежде получить за нее "Оскар", тем более, что многие считают именно его ведущим актером в фильме".