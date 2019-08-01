Киноведы: Ди Каприо и Питта выдвинут на "Оскар" в разных номинациях

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Эксперты полагают, что у Леонардо Ди Каприо есть хороший шанс получить "Оскар" за главную роль в картине "Однажды в Голливуде", а Брэд Питт может быть выдвинут на кинопремию за роль второго плана, сообщает Variety.
Актеры проводят на экране примерно одинаковое количество времени. "Это лучшая из всех работ Брэда, однако история в фильме разворачивается вокруг Рика Далтона (его играет Ди Каприо)", - рассказал изданию один из членов Американской академии киноискусств.
Другой инсайдер отметил, что "Брэд Питт может сам предложить себя в качестве номинанта на роль второго плана в надежде получить за нее "Оскар", тем более, что многие считают именно его ведущим актером в фильме".
Леонардо Ди Каприо играет звезду Голливуда - Рика Далтона, а Брэд Питт - его дублера Клиффа Бута. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году.