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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале поддержат грантами фермерские хозяйства и начинающих аграриев

Вчера, 11:54
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Прием заявок на участие в конкурсе на гранты-агростартапы завершился в департаменте агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Всего на конкурс поступило 14 бизнес-проектов в сфере сельского хозяйства… Эти гранты предусмотрены в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.
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В этом году ямальским фермерам будет предоставлено два гранта, сумма каждого – до 3 миллионов рублей. К участию в конкурсе приглашались новые фермерские хозяйства, созданные в этом году, и граждане, которые только собираются открыть свое дело в сфере АПК.
Как рассказал заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Вячеслав Жедулев, среди конкурсантов - девять фермерских хозяйств и пять граждан.
"Большинство претендентов планируют развить свое дело в отрасли оленеводства - по этому направлению в департамент поступило 11 проектов. По четыре - из Ямальского и Приуральского районов, один - из Тазовского и два из Пуровского. В сфере овощеводства представлено два проекта - из Пуровского и Шурышкарского районов. И еще один шурышкарский проект посвящен товарному рыбоводству", - приводятся в сообщении слова Жедулева.
Соискателей грантов комиссия оценит по ряду критериев, за каждый из них предусмотрено определенное количество баллов. Конкурсанты, набравшие суммарно больше всего баллов, и станут победителями. Один из критериев оценки - наличие средств производства. Наибольшее количество баллов предусмотрено для участников, уже имеющих сельскохозяйственных животных и материально-техническую базу для реализации проекта.
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По условиям конкурса, за счет средств гранта должны быть созданы постоянные рабочие места: не менее одного, если сумма гранта менее 2 миллионов рублей, и не менее двух, если сумма больше. Максимальное количество баллов предусмотрено для заявителей, планирующих создать более двух рабочих мест, уточняют власти.
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