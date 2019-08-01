На Ямале поддержат грантами фермерские хозяйства и начинающих аграриев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Прием заявок на участие в конкурсе на гранты-агростартапы завершился в департаменте агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Всего на конкурс поступило 14 бизнес-проектов в сфере сельского хозяйства… Эти гранты предусмотрены в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.

В этом году ямальским фермерам будет предоставлено два гранта, сумма каждого – до 3 миллионов рублей. К участию в конкурсе приглашались новые фермерские хозяйства, созданные в этом году, и граждане, которые только собираются открыть свое дело в сфере АПК.

Как рассказал заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Вячеслав Жедулев, среди конкурсантов - девять фермерских хозяйств и пять граждан.

"Большинство претендентов планируют развить свое дело в отрасли оленеводства - по этому направлению в департамент поступило 11 проектов. По четыре - из Ямальского и Приуральского районов, один - из Тазовского и два из Пуровского. В сфере овощеводства представлено два проекта - из Пуровского и Шурышкарского районов. И еще один шурышкарский проект посвящен товарному рыбоводству", - приводятся в сообщении слова Жедулева.

Соискателей грантов комиссия оценит по ряду критериев, за каждый из них предусмотрено определенное количество баллов. Конкурсанты, набравшие суммарно больше всего баллов, и станут победителями. Один из критериев оценки - наличие средств производства. Наибольшее количество баллов предусмотрено для участников, уже имеющих сельскохозяйственных животных и материально-техническую базу для реализации проекта.