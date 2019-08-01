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РИА Новости

Касим Алькадим в Цирке на проспекте Вернадского

Вчера, 13:53
1906
Мальчик из Ирака Касим Алькадим, ставший героем лучшего снимка Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, снова стал гостем Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Волшебное приключение Касима — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Впервые Касим Алькадим побывал в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского в мае.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
1 из 12

Впервые Касим Алькадим побывал в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского в мае.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Тогда директор цирка Эдгард Запашный провел для мальчика экскурсию и побывал с ним на манеже.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
2 из 12

Тогда директор цирка Эдгард Запашный провел для мальчика экскурсию и побывал с ним на манеже.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Узнав, что Касим приехал на лечение в Москву, артисты цирка вновь позвали его в гости.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
3 из 12

Узнав, что Касим приехал на лечение в Москву, артисты цирка вновь позвали его в гости.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Поход в цирк начался с путешествия за кулисы.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
4 из 12

Поход в цирк начался с путешествия за кулисы.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Касим покормил капризную бегемотиху Аиду.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
5 из 12

Касим покормил капризную бегемотиху Аиду.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

И смог погладить всеобщих любимцев — бурых медвежат Добрыню и Матвея.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
6 из 12

И смог погладить всеобщих любимцев — бурых медвежат Добрыню и Матвея.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Затем мальчик очутился в настоящей волшебной "Песчаной сказке".

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
7 из 12

Затем мальчик очутился в настоящей волшебной "Песчаной сказке".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Его ждала цирковая феерия с джиннами, злыми и добрыми колдунами и восточной принцессой.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
8 из 12

Его ждала цирковая феерия с джиннами, злыми и добрыми колдунами и восточной принцессой.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Касим даже спустился в самое сердце цирка, под его большую арену.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
9 из 12

Касим даже спустился в самое сердце цирка, под его большую арену.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Мальчик смог увидеть уникальный механизм, приводящий в движение цирковые чудеса.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время осмотра технических помещений Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
10 из 12

Мальчик смог увидеть уникальный механизм, приводящий в движение цирковые чудеса.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Касим Алькадим с артистами цирка.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
11 из 12

Касим Алькадим с артистами цирка.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Касим Алькадим во время посещения Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
12 из 12

Касим Алькадим во время посещения Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Приезд Касима Алькадима в РоссиюФото
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