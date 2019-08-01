Касим Алькадим в Цирке на проспекте Вернадского

Впервые Касим Алькадим побывал в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского в мае.
Впервые Касим Алькадим побывал в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского в мае.
Тогда директор цирка Эдгард Запашный провел для мальчика экскурсию и побывал с ним на манеже.
Тогда директор цирка Эдгард Запашный провел для мальчика экскурсию и побывал с ним на манеже.
Узнав, что Касим приехал на лечение в Москву, артисты цирка вновь позвали его в гости.
Узнав, что Касим приехал на лечение в Москву, артисты цирка вновь позвали его в гости.
Поход в цирк начался с путешествия за кулисы.
Касим покормил капризную бегемотиху Аиду.
И смог погладить всеобщих любимцев — бурых медвежат Добрыню и Матвея.
И смог погладить всеобщих любимцев — бурых медвежат Добрыню и Матвея.
Затем мальчик очутился в настоящей волшебной "Песчаной сказке".
Затем мальчик очутился в настоящей волшебной "Песчаной сказке".
Его ждала цирковая феерия с джиннами, злыми и добрыми колдунами и восточной принцессой.
Его ждала цирковая феерия с джиннами, злыми и добрыми колдунами и восточной принцессой.
Касим даже спустился в самое сердце цирка, под его большую арену.
Касим даже спустился в самое сердце цирка, под его большую арену.
Мальчик смог увидеть уникальный механизм, приводящий в движение цирковые чудеса.
Мальчик смог увидеть уникальный механизм, приводящий в движение цирковые чудеса.
Касим Алькадим с артистами цирка.
Касим Алькадим во время посещения Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.
Касим Алькадим во время посещения Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.