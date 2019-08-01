В Госдуме рассмотрят вопрос признания геноцида южных осетин

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит обращение от коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии, заявил журналистам спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что парламент Южной Осетии решил принять обращение в Госдуму о признании геноцида югоосетинского народа со стороны Грузии в 1920 году.

"В Государственной думе с вниманием отнеслись к заявлению парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии. На ближайшем заседании Совета Госдумы, в состав которого входит руководство Думы, главы всех политических фракций и председатели комитетов, мы рассмотрим это обращение", - сказал Володин журналистам.