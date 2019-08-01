Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T11:49Z
https://ria.ru/20190801/1557071061.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155630/64/1556306447_0:0:2954:1663_1036x0_80_0_0_75976c6e0724bf350a0f0b0eaaa016f5.jpg
РИА Новости

В Госдуме рассмотрят вопрос признания геноцида южных осетин

Вчера, 11:49
608
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит обращение от коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии, заявил журналистам спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что парламент Южной Осетии решил принять обращение в Госдуму о признании геноцида югоосетинского народа со стороны Грузии в 1920 году.
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
8 июля, 17:44
Посол в Абхазии назвал резолюцию ОБСЕ политизированной
"В Государственной думе с вниманием отнеслись к заявлению парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии. На ближайшем заседании Совета Госдумы, в состав которого входит руководство Думы, главы всех политических фракций и председатели комитетов, мы рассмотрим это обращение", - сказал Володин журналистам.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят сегодня наладить с ними отношения. Тогда российский президент, в частности, отметил жесткость, с которой действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах, добавив, что "это именно то, что сегодня называется геноцидом".
Штаб-квартира ОБСЕ
8 июля, 20:13
МИД Южной Осетии считает, что ОБСЕ пошла на поводу у Грузии
3311003
Обсудить 0
Госдума РФВячеслав ВолодинЮжная ОсетияРоссияОбщество
Рекомендуем
В Саранске студента избили из-за цвета волос
РИА
Новости
В Петербурге рассказали, из-за чего пассажир ударил женщину-кондуктора
Здание, сгоревшее в результате лесных пожаров, в городе Малибу в штате Калифорния
В МЧС напомнили, что неоднократно помогали США в борьбе с пожарами
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
Лента
новостей
Зуд в глазах женщины оказался симптомом смертельной болезни
Соратник Зеленского рассказал, когда сформируют новый кабмин
Президент Ирана Хасан Роухани на встрече глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
Роухани прокомментировал санкции против Зарифа
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Эксперт назвал санкции США против главы МИД Ирана недопустимыми
Кондолиза Райс. Архивное фото
Кондолиза Райс выступила против новых санкций в отношении России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает перед журналистами во время посещения острова Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Деньги в конверте
В России выросло число уволенных из-за утраты доверия в связи с коррупцией
Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Водонаева пожаловалась на "злые лица" россиян и попала под шквал критики
Встреча гарантов астанинского формата на высшем уровне пройдет в сентябре
Индийские военные
Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
Любовь Соболь
Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Донбассе более 250 человек считаются пропавшими без вести, сообщила СБУ
10:08Встреча гарантов астанинского формата на высшем уровне пройдет в сентябре
10:06Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
10:06В Приморье два человека погибли и четыре пострадали в ДТП с автобусом
10:05Большая часть сирийской оппозиции согласилась на перемирие в Идлибе
09:59Косатки пережидают жару в Хабаровске под навесом в ваннах со льдом
09:57Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
09:55В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
Лента новостейМолния