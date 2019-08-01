Соратник Зеленского рассказал, когда сформируют новый кабмин

"Я думаю, что в первых числах сентября (начнет работать Рада - ред.). Я думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента... я в этом уверен", - сказал Герус в эфире телеканала " 1+1 " в четверг утром.

По его словам, все договоренности по составу нового правительства можно достичь в августе. "Сейчас август, все договоренности, которые кто-то хочет делать, - их можно делать в августе, чтобы потом не терять время. У нас времени немного, в стране нужны быстрые перемены, чтобы общество ощущало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить. Каждый день будут новые решения и шаги, чтобы двигаться вперед", - добавил он.