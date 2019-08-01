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РИА Новости

"Томский прованс" оказался под угрозой из-за любителей селфи

Вчера, 11:39
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CC BY 2.0 / Simon Ingram / PhaceliaПоле цветущей фацелии
Поле цветущей фацелии
CC BY 2.0 / Simon Ingram / Phacelia
Поле цветущей фацелии. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа бьет тревогу в связи с тем, что любители эффектных фотографий в Томской области вытаптывают поле с фацелией, называя его "томским провансом".
Поле медоносной культуры фацелии расположено рядом с трассой Аникино-Синий Утес недалеко от Томска, что делает его очень доступным для местных жителей.
"Мы реально бьем тревогу. Это семеноводческий посев фацелии, семена высших репродукций, поле у нас там 20 гектаров. Она зацвела, и люди сначала приходили потихоньку, а сейчас пошел массовый наплыв любителей красивых фотографий. Туда даже свадьбы уже возят. Мы не против фотографий, но проблема в том, что поле вытаптывается", - рассказала РИА Новости в четверг ученый секретарь института Дарья Савельева.
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По ее словам, любители селфи протоптали на поле уже целые тропы, во многих местах вытоптаны целые поляны, кроме того, цветы рвут в букеты, чтобы с ними сфотографироваться.
"Уже примерно до середины поля у нас есть тропы, лежанки. Мы пытаемся в пабликах давать комментарии и просить, что не надо этого делать. Хоть это и культура сидерат, но он не будет запахан. Это семеноводческий посев специально для сельхозпроизводителей и пчеловодов Томской области, чтобы они впоследствии купили эти семена. Это растение – ценнейший медонос. Но даже погода в этом году не нанесла нам столько вреда, сколько эти фотосессии", - сказала она.
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Этот день можно смело заносить в мою личную Красную Книгу воспоминаний🥰 . Выходной, Погода, компания, места 😍 . Этот чудесный Томский Прованс можно найти по пути на Синий утёс (проехать невозможно) А уникальную для Томска комфортную зону отдыха с бассейном, лужайкой, лежаками конечно только в @kazanka_holiday . Кайф💫 // Кстати, я в теневом бане, поэтому все мои хэштеги не работают. Говорят, если вы будете нежадными на ❤️ , то бан отбанится😅давайте проверим. Так хочется вернуть мою навигацию☺️

Публикация от Юль🧚🏼‍♀️ (@ilyeva_yulia)

Ученые отмечают, что в прошлые годы не раз были ситуации, когда люди приходили на поля, но такого "стихийного бедствия" и массового паломничества, как этим летом, никогда не было, поэтому на поле пока не выставлено никаких запрещающих табличек.
"Сегодня у нас уже готов баннер, готовы таблички о том, что на поле вход воспрещен. Завтра мы их разместим, но мы переживаем, что поле не переживет выходные", - сказала Савельева, отметив, что сотрудники института не знают, как защитить поле, так как огородить 20 гектаров невозможно, как и поставить охранника.
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По словам собеседницы агентства, институту наносится реальный материальный ущерб, который трудно будет восполнить, и вся надежда на то, что сочувствующих сохранению красивых цветов окажется больше, чем тех, кому более важна красивая фотография.
Как сообщалось, этим летом местом паломничества любителей эффектных фотографий стал золоотвал ТЭЦ-5 в Новосибирске. Он представляет собой озеро с необычной бирюзовой водой. В июле статьи о "Сибирских мальдивах" появились во многих российских и иностранных СМИ. Сибирской генерирующей компании даже пришлось поставить на въезде на золоотвал пост охраны.
Девушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
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"Сибирские Мальдивы", красивые и опасные
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Томская областьОбщество
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