"Томский прованс" оказался под угрозой из-за любителей селфи

НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа бьет тревогу в связи с тем, что любители эффектных фотографий в Томской области вытаптывают поле с фацелией, называя его "томским провансом".

Поле медоносной культуры фацелии расположено рядом с трассой Аникино-Синий Утес недалеко от Томска, что делает его очень доступным для местных жителей.

"Мы реально бьем тревогу. Это семеноводческий посев фацелии, семена высших репродукций, поле у нас там 20 гектаров. Она зацвела, и люди сначала приходили потихоньку, а сейчас пошел массовый наплыв любителей красивых фотографий. Туда даже свадьбы уже возят. Мы не против фотографий, но проблема в том, что поле вытаптывается", - рассказала РИА Новости в четверг ученый секретарь института Дарья Савельева.

По ее словам, любители селфи протоптали на поле уже целые тропы, во многих местах вытоптаны целые поляны, кроме того, цветы рвут в букеты, чтобы с ними сфотографироваться.

"Уже примерно до середины поля у нас есть тропы, лежанки. Мы пытаемся в пабликах давать комментарии и просить, что не надо этого делать. Хоть это и культура сидерат, но он не будет запахан. Это семеноводческий посев специально для сельхозпроизводителей и пчеловодов Томской области, чтобы они впоследствии купили эти семена. Это растение – ценнейший медонос. Но даже погода в этом году не нанесла нам столько вреда, сколько эти фотосессии", - сказала она.

Ученые отмечают, что в прошлые годы не раз были ситуации, когда люди приходили на поля, но такого "стихийного бедствия" и массового паломничества, как этим летом, никогда не было, поэтому на поле пока не выставлено никаких запрещающих табличек.

"Сегодня у нас уже готов баннер, готовы таблички о том, что на поле вход воспрещен. Завтра мы их разместим, но мы переживаем, что поле не переживет выходные", - сказала Савельева, отметив, что сотрудники института не знают, как защитить поле, так как огородить 20 гектаров невозможно, как и поставить охранника.

По словам собеседницы агентства, институту наносится реальный материальный ущерб, который трудно будет восполнить, и вся надежда на то, что сочувствующих сохранению красивых цветов окажется больше, чем тех, кому более важна красивая фотография.