Жара вызвала задержку перевозки косаток из "китовой тюрьмы" к месту выпуска

Третий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы". 1 августа 2019

Третий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы". 1 августа 2019

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Жара вызвала задержку в погрузке косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье в фуры для перевозки к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Первые две партии животных начинали грузить на машины в районе или после полудня, машины выезжали ближе к вечеру.

"(Задержка в погрузке объясняется) погодными условиями, ждем, пока спадет жара. Сейчас начинаем погрузку", - сказал Смородов.

В четверг днем температура воздуха в районе Находки превысила +30 градусов. Как сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace Оганес Таргулян, который находится у "китовой тюрьмы", к вечеру жара спала до +26 градусов.

"У них уже все наготове, ванные готовы. ВНИРО к ним проехал, на территорию прошел телеканал "Россия". Всех остальных и нас в том числе не пустили", - отметил собеседник.

В рамках третьего этапа в четверг к мысу Перовского в Хабаровском крае отправятся машины с тремя косатками: крупной самкой, самцом и молодой самкой. Ученые сообщали, что эти особи хорошо ладят друг с другом, и это повышает шансы на их адаптацию в дикой природе.

Косаток повезут по той же схеме, что и ранее: бухта Средняя в Приморье - Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – побережье Охотского моря. Ученые ожидают хорошую погоду и невысокие волны в районе выпуска. До Охотского моря караван будет добираться пять-шесть дней.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.