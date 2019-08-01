В России выявили более 140 тысяч коррупционных правонарушений в 2019 году

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 140 тысяч коррупционных нарушений выявлено в России в 2019 году, с 2017 года это число превысило 600 тысяч, сообщает Генеральная прокуратура.

"Нарушений закона: в 2017 году - 245 635, в 2018 году - 231 115, в 2019 году - 140 379", - говорится в материалах открытого интерактивного форума "Вместе против коррупции".