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РИА Новости

В России выявили более 140 тысяч коррупционных правонарушений в 2019 году

Вчера, 11:37
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 140 тысяч коррупционных нарушений выявлено в России в 2019 году, с 2017 года это число превысило 600 тысяч, сообщает Генеральная прокуратура.
"Нарушений закона: в 2017 году - 245 635, в 2018 году - 231 115, в 2019 году - 140 379", - говорится в материалах открытого интерактивного форума "Вместе против коррупции".
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