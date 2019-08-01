Свыше 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за пожаров

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Свыше 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за лесных пожаров, сообщили в МЧС России.

"МЧС России продолжает оказывать содействие в тушении природных пожаров на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области, где в 804 населенных пунктах 38 районов наблюдаются задымления", - говорится в сообщении.

МЧС привлекает к тушению два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8, которые провели более 25 сливов и сбросили более 260 тонн воды. Кроме того, для замеров ПДК вредных веществ в воздухе организован мониторинг на 77 постах наблюдения.

Отмечается, что общая группировка сил и средств, привлеченная для тушения лесных пожаров, составляет более 2,8 тысячи человек, а также 390 единиц техники.