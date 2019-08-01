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РИА Новости

Эксперт назвал санкции США против главы МИД Ирана недопустимыми

Вчера, 11:34
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Санкции США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа недопустимы с точки зрения международного права, на практике они приведут к заморозке активов в зарубежных банках, при этом не означают невозможность участия в мероприятиях ООН, сказал РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Власти США в среду внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
"Конечно, с точки зрения международного права односторонние меры в отношении тем более лиц, которые пользуются иммунитетом, недопустимы, но в данном случае американцы ставят свое законодательство выше соответствующих норм", - считает Капустин.
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"Нагнетание ситуации". Экономист о санкциях США против ИранаСША продлили ограничения, связанные с иранской ядерной программой. В эфире радио Sputnik экономист Игорь Ковалев высказал мнение, что это вполне укладывается в американскую политику.
Эксперт пояснил, что практическое значение этих санкций заключается в заморозке активов, а именно Зариф не сможет пользоваться "всеми теми его средствами, которые находятся в каких-то зарубежных банках... если эти банки имеют соглашения с США и подпадают под контроль этого бюро по санкциям, которое вводит подобного рода ограничительные меры". Он добавил, что так как эти санкции носят индивидуальный характер, "поэтому пользоваться средствами своего государства, конечно, он сможет".
Комментируя возможность приезда главы МИД Ирана в США, Капустин отметил, что этот "вопрос будет решаться в каждом конкретном случае". "Скажем, в сентябре начнется сессия Генеральной Ассамблеи. Возможно, он будет назначен руководителем делегации Ирана", - сказал эксперт.
"В принципе, виза для руководителей делегаций не требуется, есть соответствующее соглашение между ООН и государством пребывания, в данном случае США. Но разные бывали ситуации, ситуации, когда они отказывались допустить в страну лиц, которые подпадают под санкции, но тут на сайте указано, что его включили в список лиц, к которым применили финансовые санкции. Финансовые санкции - это в основном заморозка активов", - добавил он.
При этом эксперт сказал, что в случае приезда Зарифа на ГА ООН, "может случиться такая ситуация, что когда он приедет в США, то он не сможет воспользоваться своими средствами для обеспечения своей деятельности", однако "это может делать посольство".
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Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
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