Водонаева пожаловалась на "злые лица" россиян и попала под шквал критики

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Телеведущая, фотомодель Алена Водонаева пожаловалась подписчикам на "российскую действительность". Она выложила в Телеведущая, фотомодель Алена Водонаева пожаловалась подписчикам на "российскую действительность". Она выложила в Instagram фото из Калифорнии и посетовала, что скоро "придется улетать из цивилизованной страны".

"В ближайшее время ждет российская действительность", — написала Водонаева, добавив, что ей не хочется об этом даже думать.

Модель также отметила, что ей не нравятся "злые лица" россиян.

После публикации записи телеведущая попала под шквал критики со стороны подписчиков. Пользователи соцсети посоветовали Водонаевой оставаться в США.

"Терпеть таких людей не могу, которые на все жалуются, только деньги здесь гребут", — написала natalyatrigubko.

"Вы и отождествляете все те качества, которые описали выше", — считает Halat_oreo.

"Нам без вас тут прекрасно!" — отметил davydov_all.

"За границей вам улыбаются потому, что вы турист. Вы — тот, кто тратит деньги в их стране, для их казны. Вот и весь секрет улыбок", — добавила juliettafrantceva.

"Ну и живите там, в чем проблема?" — поинтересовалась vandagogua.