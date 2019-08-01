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РИА Новости

В Казани арестовали первого подозреваемого в подготовке теракта

Вчера, 11:33
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© ФСБ РФЗадержание сторонников ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в Татарстане
Задержание сторонников ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в Татарстане
© ФСБ РФ
КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в четверг заключил под стражу первого из двух подозреваемых в подготовке теракта, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд избрал меру пресечения в отношении Руслана Шамшутдинова в виде заключения под стражу до 29 сентября", - сказал собеседник агентства.
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Заседание по его предполагаемому сообщнику сейчас продолжается.
О задержании в Татарстане двух сторонников запрещенной организации "Исламское государство"* ФСБ объявила накануне. По данным спецслужбы, мужчины готовили теракт "на одном из объектов инфраструктуры", у них изъяли взрывчатку и компоненты бомб. Кроме того, по информации ФСБ, они занимались вербовкой местных жителей в ряды террористов.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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