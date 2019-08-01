В Казани арестовали первого подозреваемого в подготовке теракта

КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в четверг заключил под стражу первого из двух подозреваемых в подготовке теракта, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Суд избрал меру пресечения в отношении Руслана Шамшутдинова в виде заключения под стражу до 29 сентября", - сказал собеседник агентства.

О задержании в Татарстане двух сторонников запрещенной организации "Исламское государство"* ФСБ объявила накануне. По данным спецслужбы, мужчины готовили теракт "на одном из объектов инфраструктуры", у них изъяли взрывчатку и компоненты бомб. Кроме того, по информации ФСБ, они занимались вербовкой местных жителей в ряды террористов.