В ЦВО рассказали о пользе от восстановления ремонтных батальонов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Возрождение ремонтно-восстановительных батальонов в составе армий позволит ускорить восстановление военной техники в 2,5 раза, заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Алексей Лемякин.

Ранее командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин сообщил, что понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны восстанавливают в "армейских комплектах" Вооруженных сил России

"С целью обеспечения автономности в вопросах технического обеспечения армий принято решение на переподчинение отдельных ремонтно-восстановительных батальонов. Введение ремонтно-восстановительных батальонов в состав армий увеличило возможности по эвакуации неисправных образцов и ремонту более чем в 2,5 раза. За счет оперативного принятия решения должностными лицами материально-технического обеспечения армии", - сказал Лемякин.

Он отметил, что ремонтно-восстановительные батальоны находятся в Кемеровской и Самарской областях. А в Челябинской области с 1 декабря 2018 года действует отдельный ремонтно-эвакуационный полк.