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РИА Новости

В ЦВО рассказали о пользе от восстановления ремонтных батальонов

Вчера, 11:30
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Возрождение ремонтно-восстановительных батальонов в составе армий позволит ускорить восстановление военной техники в 2,5 раза, заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Алексей Лемякин.
Ранее командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин сообщил, что понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны восстанавливают в "армейских комплектах" Вооруженных сил России
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"С целью обеспечения автономности в вопросах технического обеспечения армий принято решение на переподчинение отдельных ремонтно-восстановительных батальонов. Введение ремонтно-восстановительных батальонов в состав армий увеличило возможности по эвакуации неисправных образцов и ремонту более чем в 2,5 раза. За счет оперативного принятия решения должностными лицами материально-технического обеспечения армии", - сказал Лемякин.
Он отметил, что ремонтно-восстановительные батальоны находятся в Кемеровской и Самарской областях. А в Челябинской области с 1 декабря 2018 года действует отдельный ремонтно-эвакуационный полк.
Ремонтно-восстановительные батальоны дивизий и "армейских комплектов" (типовой комплект соединений и частей родов войск, включаемых в состав общевойсковых (танковых) армий) были расформированы решением бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова в 2008 году и позднее, а их функционал передавали на "аутсорсинг". А большинство понтонно-мостовых соединений было расформировано еще раньше, с 1989 года, по решению генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.
Самые мощные армии в мире
22 мая 2018, 11:33
Самые мощные армии в мире
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Центральный военный округМихаил ГорбачевАнатолий СердюковБезопасность
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