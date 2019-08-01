Жители приамурского села, пережидавшие паводок на сопке, возвращаются домой

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг - РИА Новости. Жители села Угловое Амурской области, которые отказались от эвакуации и пережидали паводок на сопке возле села и на крыше местной школы, возвращаются в свои дома, населенный пункт освободился от воды, сообщается на сайте правительства Приамурья.

"В настоящее время жители спускаются с сопки, возвращаются в дома и начинают сушить помещения. Оказать посильную помощь готовы областные спасатели и сотрудники ГО и ЧС Хабаровска. Пока заявок на помощь не поступало. С селом восстановлено автомобильное сообщение, дорога, ведущая в Угловое, освободилась от воды. Также накануне дорожники отсыпали размытую дорогу возле кафе, рядом с которым на сопке неделю жили люди", - говорится в сообщении.

Для дезинфекции людям передали специальные средства с подробной инструкцией. Также привезли гуманитарную помощь: хлеб, воду, макароны и вакцины. Жителям Углового предложили составить список одежды, которая им нужна, и предметов первой необходимости.

В субботу в село планируют направить первый борт с гуманитарной помощью - одеждой, постельным бельем, одеялами, матрасами.

"В селе есть стабильная мобильная связь, на месте работают электрики и проверяют, можно ли подключить подстанцию", - уточняется в сообщении.