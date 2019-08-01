В МЧС напомнили, что неоднократно помогали США в борьбе с пожарами

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В МЧС РФ напомнили, что российская сторона неоднократно, в том числе на высшем уровне, предлагала США свою помощь в борьбе с пожарами и другими природными катаклизмами.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе США состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Президент США предложил помощь с тушением пожаров в Сибири, а российский лидер ответил, что воспользуется предложением при необходимости, расценив этот шаг как залог восстановления полноформатных отношений между двумя странами.
"В 2000, 2003 и в 2011 годах была предложена помощь в ликвидации пожаров в штате Нью-Мексико, в 2005, 2015, 2016, 2018 годах - в тушении пожаров в штате Калифорния", - заявили в МЧС.
При этом в 2005 году американская сторона приняла помощь от России при ликвидации последствий урагана Катрина: в США было направлено 4 самолета Ил-76, осуществлены поставки продовольствия, напомнили в российском министерстве.
Лесные пожары в Калифорнии летом-осенью 2018 года были особенно разрушительными и привели к тяжелым последствиям.
На февраль 2019 года было известно о гибели 85 человек, более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома. Пожары нанесли экономический ущерб, который предварительно оценивается в 3 миллиарда долларов.
Уничтожено более 10 тысяч домов.
Катастрофические лесные пожары в Калифорнии
© REUTERS / Eric ThayerЛесной пожар Camp на севере Калифорнии распространился на 45 тысяч гектаров и разрушил почти шесть с половиной тысяч построек.
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Лесной пожар Camp на севере Калифорнии распространился на 45 тысяч гектаров и разрушил почти шесть с половиной тысяч построек.
© REUTERS / Eric ThayerНа юге бушуют два пожара: Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров, Hill распространился на 1,8 тысячи гектаров.
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На юге бушуют два пожара: Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров, Hill распространился на 1,8 тысячи гектаров.
© AP Photo / Noah BergerНа юге Калифорнии огонь уничтожил 179 строений и угрожает еще по меньшей мере 57 тысячам.
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На юге Калифорнии огонь уничтожил 179 строений и угрожает еще по меньшей мере 57 тысячам.
© AP Photo / Noah Berger
© AP Photo / Paul EliasЕще 228 человек пропали без вести.
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Еще 228 человек пропали без вести.
© AP Photo / Paul Elias
© AP Photo / John LocherЭвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес.
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Эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес.
© AP Photo / John Locher
© AP Photo / John LocherИз-за пожаров в Калифорнии объявили режим ЧП.
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Из-за пожаров в Калифорнии объявили режим ЧП.
© AP Photo / John Locher
© AP Photo / Marcio Jose SanchezПрезидент США Дональд Трамп назвал разрушения катастрофическими.
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Президент США Дональд Трамп назвал разрушения катастрофическими.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© AFP 2019 / Apu GomesПомощь с транспортировкой пострадавших предложил миллиардер и глава Tesla Илон Маск.
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Помощь с транспортировкой пострадавших предложил миллиардер и глава Tesla Илон Маск.
© AP Photo / Chris PizzelloСгоревший дом в Калифорнии.
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Сгоревший дом в Калифорнии.
© AP Photo / Chris Pizzello
© AP Photo / Marcio Jose SanchezОт стихии пострадали многие знаменитости. Огонь уничтожил дом телезвезды Кейтлин Дженнер в Малибу и затронул владения рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян.
13 из 15
От стихии пострадали многие знаменитости. Огонь уничтожил дом телезвезды Кейтлин Дженнер в Малибу и затронул владения рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Mario AnzuoniПожар оставил без дома шотландского актера Джерарда Батлера, известного по фильмам "300 спартанцев" и "Призрак Оперы".
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Пожар оставил без дома шотландского актера Джерарда Батлера, известного по фильмам "300 спартанцев" и "Призрак Оперы".
© AP Photo / Noah BergerЛишился дома канадский музыкант Нил Янг, автор саундтрека к фильму Джима Джармуша "Мертвец".
15 из 15
Лишился дома канадский музыкант Нил Янг, автор саундтрека к фильму Джима Джармуша "Мертвец".
© AP Photo / Noah Berger
1 из 15
Лесной пожар Camp на севере Калифорнии распространился на 45 тысяч гектаров и разрушил почти шесть с половиной тысяч построек.
2 из 15
На юге бушуют два пожара: Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров, Hill распространился на 1,8 тысячи гектаров.
3 из 15
На юге Калифорнии огонь уничтожил 179 строений и угрожает еще по меньшей мере 57 тысячам.
© AP Photo / Noah Berger
5 из 15
Еще 228 человек пропали без вести.
© AP Photo / Paul Elias
6 из 15
Эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес.
© AP Photo / John Locher
7 из 15
Из-за пожаров в Калифорнии объявили режим ЧП.
© AP Photo / John Locher
8 из 15
Президент США Дональд Трамп назвал разрушения катастрофическими.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
10 из 15
Помощь с транспортировкой пострадавших предложил миллиардер и глава Tesla Илон Маск.
11 из 15
Сгоревший дом в Калифорнии.
© AP Photo / Chris Pizzello
13 из 15
От стихии пострадали многие знаменитости. Огонь уничтожил дом телезвезды Кейтлин Дженнер в Малибу и затронул владения рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
14 из 15
Пожар оставил без дома шотландского актера Джерарда Батлера, известного по фильмам "300 спартанцев" и "Призрак Оперы".
15 из 15
Лишился дома канадский музыкант Нил Янг, автор саундтрека к фильму Джима Джармуша "Мертвец".
© AP Photo / Noah Berger