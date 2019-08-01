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РИА Новости

В МЧС напомнили, что неоднократно помогали США в борьбе с пожарами

Вчера, 11:23
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© РИА Новости / Григорий Дубовицкий / Перейти в фотобанкЗдание, сгоревшее в результате лесных пожаров, в городе Малибу в штате Калифорния
Здание, сгоревшее в результате лесных пожаров, в городе Малибу в штате Калифорния
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
Перейти в фотобанк
Здание, сгоревшее в результате лесных пожаров, в городе Малибу в штате Калифорния. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В МЧС РФ напомнили, что российская сторона неоднократно, в том числе на высшем уровне, предлагала США свою помощь в борьбе с пожарами и другими природными катаклизмами.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе США состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Президент США предложил помощь с тушением пожаров в Сибири, а российский лидер ответил, что воспользуется предложением при необходимости, расценив этот шаг как залог восстановления полноформатных отношений между двумя странами.
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"В 2000, 2003 и в 2011 годах была предложена помощь в ликвидации пожаров в штате Нью-Мексико, в 2005, 2015, 2016, 2018 годах - в тушении пожаров в штате Калифорния", - заявили в МЧС.
При этом в 2005 году американская сторона приняла помощь от России при ликвидации последствий урагана Катрина: в США было направлено 4 самолета Ил-76, осуществлены поставки продовольствия, напомнили в российском министерстве.
Лесные пожары в Калифорнии летом-осенью 2018 года были особенно разрушительными и привели к тяжелым последствиям.
На февраль 2019 года было известно о гибели 85 человек, более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома. Пожары нанесли экономический ущерб, который предварительно оценивается в 3 миллиарда долларов.
Уничтожено более 10 тысяч домов.
Катастрофические лесные пожары в Калифорнии
© REUTERS / Eric ThayerЛесной пожар Camp на севере Калифорнии распространился на 45 тысяч гектаров и разрушил почти шесть с половиной тысяч построек.
Пожарные во время тушения лесных пожаров в Калифорнии, США
1 из 15
Лесной пожар Camp на севере Калифорнии распространился на 45 тысяч гектаров и разрушил почти шесть с половиной тысяч построек.
© REUTERS / Eric Thayer
© REUTERS / Eric ThayerНа юге бушуют два пожара: Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров, Hill распространился на 1,8 тысячи гектаров.
Лесные пожары в Калифорнии, США
2 из 15
На юге бушуют два пожара: Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров, Hill распространился на 1,8 тысячи гектаров.
© REUTERS / Eric Thayer
© AP Photo / Noah BergerНа юге Калифорнии огонь уничтожил 179 строений и угрожает еще по меньшей мере 57 тысячам.
Олени гуляют возле сгоревшего дома в Калифорнии
3 из 15
На юге Калифорнии огонь уничтожил 179 строений и угрожает еще по меньшей мере 57 тысячам.
© AP Photo / Noah Berger
© REUTERS / Eric ThayerПогиб 31 человек: 29 на севере Калифорнии и двое на юге штата.
Тушение лесных пожаров в Калифорнии, США
4 из 15
Погиб 31 человек: 29 на севере Калифорнии и двое на юге штата.
© REUTERS / Eric Thayer
© AP Photo / Paul EliasЕще 228 человек пропали без вести.
Последствия лесных пожаров в Калифорнии, США
5 из 15
Еще 228 человек пропали без вести.
© AP Photo / Paul Elias
© AP Photo / John LocherЭвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес.
Девушка с собакой возле сгоревшего дома в Калифорнии, США
6 из 15
Эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес.
© AP Photo / John Locher
© AP Photo / John LocherИз-за пожаров в Калифорнии объявили режим ЧП.
Последствия лесных пожаров в Калифорнии, США
7 из 15
Из-за пожаров в Калифорнии объявили режим ЧП.
© AP Photo / John Locher
© AP Photo / Marcio Jose SanchezПрезидент США Дональд Трамп назвал разрушения катастрофическими.
Последствия лесных пожаров в Калифорнии, США
8 из 15
Президент США Дональд Трамп назвал разрушения катастрофическими.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Stephen LamС последствиями стихии борются несколько тысяч пожарных.
Пожарные обсуждают ситуацию с лесными пожарами в Калифорнии, США
9 из 15
С последствиями стихии борются несколько тысяч пожарных.
© REUTERS / Stephen Lam
© AFP 2019 / Apu GomesПомощь с транспортировкой пострадавших предложил миллиардер и глава Tesla Илон Маск.
Тушение лесных пожаров в Калифорнии, США
10 из 15
Помощь с транспортировкой пострадавших предложил миллиардер и глава Tesla Илон Маск.
© AFP 2019 / Apu Gomes
© AP Photo / Chris PizzelloСгоревший дом в Калифорнии.
Женщина стоит на месте сгоревшего дома в Калифорнии, США
11 из 15
Сгоревший дом в Калифорнии.
© AP Photo / Chris Pizzello
© REUTERS / Stephen LamПожар уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии.
Женщины, спасавшие лошадей во время лесных пожаров в Калифорнии, США
12 из 15
Пожар уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии.
© REUTERS / Stephen Lam
© AP Photo / Marcio Jose SanchezОт стихии пострадали многие знаменитости. Огонь уничтожил дом телезвезды Кейтлин Дженнер в Малибу и затронул владения рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян.
Тушение лесных пожаров в Калифорнии, США
13 из 15
От стихии пострадали многие знаменитости. Огонь уничтожил дом телезвезды Кейтлин Дженнер в Малибу и затронул владения рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Mario AnzuoniПожар оставил без дома шотландского актера Джерарда Батлера, известного по фильмам "300 спартанцев" и "Призрак Оперы".
Последствия лесных пожаров в Калифорнии, США
14 из 15
Пожар оставил без дома шотландского актера Джерарда Батлера, известного по фильмам "300 спартанцев" и "Призрак Оперы".
© REUTERS / Mario Anzuoni
© AP Photo / Noah BergerЛишился дома канадский музыкант Нил Янг, автор саундтрека к фильму Джима Джармуша "Мертвец".
Лесные пожары в Калифорнии, США
15 из 15
Лишился дома канадский музыкант Нил Янг, автор саундтрека к фильму Джима Джармуша "Мертвец".
© AP Photo / Noah Berger
1 из 15
Лесной пожар Camp на севере Калифорнии распространился на 45 тысяч гектаров и разрушил почти шесть с половиной тысяч построек.
© REUTERS / Eric Thayer
2 из 15
На юге бушуют два пожара: Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров, Hill распространился на 1,8 тысячи гектаров.
© REUTERS / Eric Thayer
3 из 15
На юге Калифорнии огонь уничтожил 179 строений и угрожает еще по меньшей мере 57 тысячам.
© AP Photo / Noah Berger
4 из 15
Погиб 31 человек: 29 на севере Калифорнии и двое на юге штата.
© REUTERS / Eric Thayer
5 из 15
Еще 228 человек пропали без вести.
© AP Photo / Paul Elias
6 из 15
Эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес.
© AP Photo / John Locher
7 из 15
Из-за пожаров в Калифорнии объявили режим ЧП.
© AP Photo / John Locher
8 из 15
Президент США Дональд Трамп назвал разрушения катастрофическими.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
9 из 15
С последствиями стихии борются несколько тысяч пожарных.
© REUTERS / Stephen Lam
10 из 15
Помощь с транспортировкой пострадавших предложил миллиардер и глава Tesla Илон Маск.
© AFP 2019 / Apu Gomes
11 из 15
Сгоревший дом в Калифорнии.
© AP Photo / Chris Pizzello
12 из 15
Пожар уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии.
© REUTERS / Stephen Lam
13 из 15
От стихии пострадали многие знаменитости. Огонь уничтожил дом телезвезды Кейтлин Дженнер в Малибу и затронул владения рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
14 из 15
Пожар оставил без дома шотландского актера Джерарда Батлера, известного по фильмам "300 спартанцев" и "Призрак Оперы".
© REUTERS / Mario Anzuoni
15 из 15
Лишился дома канадский музыкант Нил Янг, автор саундтрека к фильму Джима Джармуша "Мертвец".
© AP Photo / Noah Berger
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МЧСДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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