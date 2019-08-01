В МЧС напомнили, что неоднократно помогали США в борьбе с пожарами

Здание, сгоревшее в результате лесных пожаров, в городе Малибу в штате Калифорния. Архивное фото

Здание, сгоревшее в результате лесных пожаров, в городе Малибу в штате Калифорния

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В МЧС РФ напомнили, что российская сторона неоднократно, в том числе на высшем уровне, предлагала США свою помощь в борьбе с пожарами и другими природными катаклизмами.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе США состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Президент США предложил помощь с тушением пожаров в Сибири, а российский лидер ответил, что воспользуется предложением при необходимости, расценив этот шаг как залог восстановления полноформатных отношений между двумя странами.

"В 2000, 2003 и в 2011 годах была предложена помощь в ликвидации пожаров в штате Нью-Мексико, в 2005, 2015, 2016, 2018 годах - в тушении пожаров в штате Калифорния", - заявили в МЧС.

При этом в 2005 году американская сторона приняла помощь от России при ликвидации последствий урагана Катрина: в США было направлено 4 самолета Ил-76, осуществлены поставки продовольствия, напомнили в российском министерстве.

Лесные пожары в Калифорнии летом-осенью 2018 года были особенно разрушительными и привели к тяжелым последствиям.

На февраль 2019 года было известно о гибели 85 человек, более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома. Пожары нанесли экономический ущерб, который предварительно оценивается в 3 миллиарда долларов.