Челябинск планирует привлечь два миллиарда рублей на закупку автобусов

ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Власти Челябинской области планируют привлечь более 2 миллиардов рублей по федеральной программе "Чистый воздух" на обновление общественного транспорта, в том числе на закупку новых автобусов для Челябинска, сообщила пресс-служба губернатора.

Десятого апреля глава области Алексей Текслер в Челябинске провел совещание с властями города, посвященное ситуации с общественным транспортом. По итогам он поручил в двухнедельный срок представить ему комплексный план развития транспорта. Но полученный план Текслер поручил полностью переделать, так как в нем "нет ни актуальных данных о состоянии системы общественного транспорта, ни анализа причин, как мы пришли к такой критической ситуации, ни четких планов".

Текслер 31 июля провел совещание, посвященное формированию новой модели работы общественного транспорта Челябинска.

"Правительством региона принято однозначное решение о выделении средств на закупку 66 автобусов на экологическом газомоторном топливе для Челябинска – в настоящий момент осуществляется закупка. Это позволит снять текущую напряженность на рынке пассажирских перевозок. Но у нас впереди и более амбициозные планы. Речь идет о том, что мы готовы совместно с федеральным центром принять решение по увеличению количества новых автобусов уже в ближайшее время", - цитирует пресс-служба губернатора его слова.

Средства в размере более 2 миллиардов рублей на эти цели могут быть выделены городу по федеральной программе "Чистый воздух", уточняется в сообщении.

В сообщении отмечается, что новая концепция развития транспорта включает покупку не менее 850 низкопольных автобусов различного класса, не менее 190 трамваев, а также тотальную реконструкцию трамвайных путей и контактных линий, тяговых подстанций, формирование нового стандарта перевозки граждан (новая маршрутная сеть, оснащение транспорта "умной начинкой", создание новых комплексов).

Глава региона подчеркнул, что обновление городского общественного транспорта Челябинска должно быть выстроено на базе новых схем маршрутных перевозок, которые отвечают сегодняшнему дню и были бы ориентированы на развитие мегаполиса.

По словам руководителя проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Александра Власова, они готовы подключиться совместно с регионом к вопросу по выделению средств из федерального бюджета.

Управляющий директор акционерного общества "ВЭБ-лизинг" Александр Кондрашов добавил, что ВЭБ готов инвестировать и в инфраструктуру, и в обновление парка городского общественного транспорта Челябинска. "Бюджетные средства выделяются по графику, определенный график загрузки имеют и отечественные производители автобусов. Чем мы раньше приступим к исполнению заказов на автобусы, тем быстрее мы их получим. И здесь ВЭБ готов предложить свой инструментарий, чтобы это сделать максимально оперативно и определенное количество автобусов получить уже в этом году", - цитирует пресс-служба слова Кондрашова.