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РИА Новости
Челябинская область

Челябинск планирует привлечь два миллиарда рублей на закупку автобусов

Вчера, 11:22
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Власти Челябинской области планируют привлечь более 2 миллиардов рублей по федеральной программе "Чистый воздух" на обновление общественного транспорта, в том числе на закупку новых автобусов для Челябинска, сообщила пресс-служба губернатора.
Десятого апреля глава области Алексей Текслер в Челябинске провел совещание с властями города, посвященное ситуации с общественным транспортом. По итогам он поручил в двухнедельный срок представить ему комплексный план развития транспорта. Но полученный план Текслер поручил полностью переделать, так как в нем "нет ни актуальных данных о состоянии системы общественного транспорта, ни анализа причин, как мы пришли к такой критической ситуации, ни четких планов".
Текслер 31 июля провел совещание, посвященное формированию новой модели работы общественного транспорта Челябинска.
"Правительством региона принято однозначное решение о выделении средств на закупку 66 автобусов на экологическом газомоторном топливе для Челябинска – в настоящий момент осуществляется закупка. Это позволит снять текущую напряженность на рынке пассажирских перевозок. Но у нас впереди и более амбициозные планы. Речь идет о том, что мы готовы совместно с федеральным центром принять решение по увеличению количества новых автобусов уже в ближайшее время", - цитирует пресс-служба губернатора его слова.
Средства в размере более 2 миллиардов рублей на эти цели могут быть выделены городу по федеральной программе "Чистый воздух", уточняется в сообщении.
В сообщении отмечается, что новая концепция развития транспорта включает покупку не менее 850 низкопольных автобусов различного класса, не менее 190 трамваев, а также тотальную реконструкцию трамвайных путей и контактных линий, тяговых подстанций, формирование нового стандарта перевозки граждан (новая маршрутная сеть, оснащение транспорта "умной начинкой", создание новых комплексов).
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Глава региона подчеркнул, что обновление городского общественного транспорта Челябинска должно быть выстроено на базе новых схем маршрутных перевозок, которые отвечают сегодняшнему дню и были бы ориентированы на развитие мегаполиса.
По словам руководителя проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Александра Власова, они готовы подключиться совместно с регионом к вопросу по выделению средств из федерального бюджета.
Управляющий директор акционерного общества "ВЭБ-лизинг" Александр Кондрашов добавил, что ВЭБ готов инвестировать и в инфраструктуру, и в обновление парка городского общественного транспорта Челябинска. "Бюджетные средства выделяются по графику, определенный график загрузки имеют и отечественные производители автобусов. Чем мы раньше приступим к исполнению заказов на автобусы, тем быстрее мы их получим. И здесь ВЭБ готов предложить свой инструментарий, чтобы это сделать максимально оперативно и определенное количество автобусов получить уже в этом году", - цитирует пресс-служба слова Кондрашова.
По данным пресс-службы, транспорт будет покупаться экологичный, работающий на газомоторном топливе, поэтому для него нужны заправки. Компания "Новатэк" готова выполнить все свои обязательства по обеспечению заправочных станций в рамках заключенного ранее с правительством Челябинской области соглашения. Так, в первом квартале следующего года в Магнитогорске будет запущен завод по производству сжиженного природного газа. Планируется строительство сети заправок (одна уже работает в Челябинске). В сентябре будет запущен первый мультитопливный автогазозаправочный комплекс в Копейске, где будут представлены все виды газового топлива. Кроме того, ожидается поступление в Челябинск мобильных автозаправочных комплексов.
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