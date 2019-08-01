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РИА Новости

Роухани прокомментировал санкции против Зарифа

Вчера, 11:21
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани на встрече глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
Президент Ирана Хасан Роухани на встрече глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани назвал "ребячеством" санкции в отношении главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа со стороны США, ранее заявлявших о готовности провести переговоры с Тегераном без предварительных условий.
"Мы можем назвать эти санкции ребяческими, у меня нет другой интерпретации. Каждый день они заявляют, что хотят переговоров с Ираном, что намерены вести переговоры с иранским правительством без предварительных условий, что готовы к переговорам в любой момент, но потом они вводят санкции в отношении министра иностранных дел", - заявил Роухани в ходе выступления, которое транслировал телеканал Press TV.
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Власти США в среду внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позже Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.
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"Нагнетание ситуации". Экономист о санкциях США против ИранаСША продлили ограничения, связанные с иранской ядерной программой. В эфире радио Sputnik экономист Игорь Ковалев высказал мнение, что это вполне укладывается в американскую политику.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля (тогда начался второй этап), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".
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"Сложная перебранка" вокруг ядерной программы Ирана: в чем опасностьИран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана, объявлено в Тегеране. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, насколько приблизится в результате этого Исламская республика к созданию ядерного оружия.
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Хасан РоуханиМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампИранСШАВ мире
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