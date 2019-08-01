Роухани прокомментировал санкции против Зарифа

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани назвал "ребячеством" санкции в отношении главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа со стороны США, ранее заявлявших о готовности провести переговоры с Тегераном без предварительных условий.

"Мы можем назвать эти санкции ребяческими, у меня нет другой интерпретации. Каждый день они заявляют, что хотят переговоров с Ираном, что намерены вести переговоры с иранским правительством без предварительных условий, что готовы к переговорам в любой момент, но потом они вводят санкции в отношении министра иностранных дел", - заявил Роухани в ходе выступления, которое транслировал телеканал Press TV.

Власти США в среду внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позже Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.

В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).