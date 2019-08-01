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РИА Новости

В Пекине прокомментировали торговые переговоры с США

Вчера, 11:18
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ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Последний раунд американо-китайских консультаций по торгово-экономическим вопросам прошел в конструктивном ключе, переговоры были эффективными и продолжительность их была такой, как планировалось изначально, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Очередной раунд торговых переговоров Китая и США завершился в среду в Шанхае. Китайскую делегацию возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, американскую - торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Официальные переговоры прошли в среду, однако длились довольно непродолжительное время, что вызвало многочисленные спекуляции в СМИ о том, что сторонам не удалось достичь какого-либо успеха в ходе нынешнего раунда консультаций.
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"Стороны провели откровенный, конструктивный и эффективный диалог, что касается времени, то, по моим сведениям, консультации завершились в соответствии с изначальным планом", - заявил представитель ведомства, отвечая на вопрос о том, с чем связаны столь непродолжительные переговоры.
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Гао ФэнСтивен МнучинСШАВ мире
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