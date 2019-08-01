В Пекине прокомментировали торговые переговоры с США

ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Последний раунд американо-китайских консультаций по торгово-экономическим вопросам прошел в конструктивном ключе, переговоры были эффективными и продолжительность их была такой, как планировалось изначально, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Очередной раунд торговых переговоров Китая и США завершился в среду в Шанхае. Китайскую делегацию возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, американскую - торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Официальные переговоры прошли в среду, однако длились довольно непродолжительное время, что вызвало многочисленные спекуляции в СМИ о том, что сторонам не удалось достичь какого-либо успеха в ходе нынешнего раунда консультаций.