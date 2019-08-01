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РИА Новости

Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом в Иркутске

Вчера, 11:11
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ространснадзор проверит перевозчика, чей автобус попал в смертельное ДТП в Иркутске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в четверг утром в Иркутске на плотине ГЭС столкнулись маршрутный автобус №99 и автомобиль Kia, погибли водитель машины и пассажирка автобуса. Шесть человек, включая водителя маршрутки, госпитализированы. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека – потребителя платной услуги".
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Будем проверять перевозчика", - сообщили в пресс-службе Ространснадзораа.
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