Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом в Иркутске

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ространснадзор проверит перевозчика, чей автобус попал в смертельное ДТП в Иркутске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в четверг утром в Иркутске на плотине ГЭС столкнулись маршрутный автобус №99 и автомобиль Kia, погибли водитель машины и пассажирка автобуса. Шесть человек, включая водителя маршрутки, госпитализированы. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека – потребителя платной услуги".
"Будем проверять перевозчика", - сообщили в пресс-службе Ространснадзораа.