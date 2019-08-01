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РИА Новости

Китай выступил против санкций США в отношении главы МИД Ирана

Вчера, 11:09
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ПЕКИН, 1 авг - РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций США в отношении главы МИД Ирана Джавада Зарифа и призывает Вашингтон прилагать усилия для поддержания стабильности в регионе, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Власти США в среду внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
"Мы обратили внимание на заявление американской стороны и реакцию самого господина Зарифа. Позиция китайской стороны в этом вопросе очень четкая. Китайская сторона выступает против односторонних действий США и экстерриториальный юрисдикции. Мы считаем, что это не способствует решению проблемы", - заявила на брифинге Хуа Чуиньин.
Она подчеркнула, что переговоры и диалог являются основными путями решения проблемы.
"США не раз заявляли, что готовы провести переговоры с Ираном без предварительных условий. Мы надеемся на то, что действия США не будут расходиться с их заявлениями", - сказала Хуа Чуньин.
Представитель внешнеполитического ведомства Китая также выразила надежду на то, что США будут прилагать больше усилий для поддержания мира и стабильности в регионе, а не "подливать масло в огонь".
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