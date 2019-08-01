Китай выступил против санкций США в отношении главы МИД Ирана

ПЕКИН, 1 авг - РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций США в отношении главы МИД Ирана Джавада Зарифа и призывает Вашингтон прилагать усилия для поддержания стабильности в регионе, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Власти США в среду внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.

"Мы обратили внимание на заявление американской стороны и реакцию самого господина Зарифа. Позиция китайской стороны в этом вопросе очень четкая. Китайская сторона выступает против односторонних действий США и экстерриториальный юрисдикции. Мы считаем, что это не способствует решению проблемы", - заявила на брифинге Хуа Чуиньин.

Она подчеркнула, что переговоры и диалог являются основными путями решения проблемы.

"США не раз заявляли, что готовы провести переговоры с Ираном без предварительных условий. Мы надеемся на то, что действия США не будут расходиться с их заявлениями", - сказала Хуа Чуньин.