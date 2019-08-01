В Москве пресекли деятельность группы автомошенников

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Полицейские в Москве пресекли работу группы автомошенников, которые подделывали экспертные заключения о состоянии автомобилей после ДТП, в которых завышали ущерб, всего полицейские выявили более 100 подобных случаев, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники от имени юридических лиц подавали в страховые компании подложные документы, в том числе экспертные заключения независимых технических экспертиз с завышенной стоимостью ущерба, причиненного транспорту в результате ДТП. Затем они получали от страховых компаний денежные средства в виде страховых возмещений. Всего им инкриминировано более 100 подобных эпизодов", - рассказала официальный представитель МВД России.

Полицейские провели 12 обысков в офисе и дома у подозреваемых и изъяли печати, штампы различных организаций, флешки с реестрами выплатных дел, а также документы.