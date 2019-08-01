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РИА Новости

В Москве пресекли деятельность группы автомошенников

Вчера, 11:09
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнического осмотр автомобиля
Технического осмотр автомобиля
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Полицейские в Москве пресекли работу группы автомошенников, которые подделывали экспертные заключения о состоянии автомобилей после ДТП, в которых завышали ущерб, всего полицейские выявили более 100 подобных случаев, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Злоумышленники от имени юридических лиц подавали в страховые компании подложные документы, в том числе экспертные заключения независимых технических экспертиз с завышенной стоимостью ущерба, причиненного транспорту в результате ДТП. Затем они получали от страховых компаний денежные средства в виде страховых возмещений. Всего им инкриминировано более 100 подобных эпизодов", - рассказала официальный представитель МВД России.
Водители на месте ДТП
24 мая 2018, 08:00
Поставили на счетчик. Как мошенники зарабатывают на автоподставах
Полицейские провели 12 обысков в офисе и дома у подозреваемых и изъяли печати, штампы различных организаций, флешки с реестрами выплатных дел, а также документы.
Двое подозреваемых сейчас находятся под домашним арестом, еще троих отпустили под подписку о невыезде.
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