Военных подключат к строительству первой в Туве железной дороги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Военные будут участвовать в строительстве первой в Туве железной дороги, которая свяжет республику с Красноярским краем, сообщил журналистам в четверг заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Алексей Лемякин.

"Спланировано привлечение подразделений железнодорожных бригад ЦВО для строительства железнодорожного участка Курагино - Кызыл. С этой целью сформирован батальон механизации отдельной железнодорожной бригады в Хакасии", - рассказал Лемякин в День тыла ВС РФ, который отмечается 1 августа.

Сейчас в Туве вообще нет железных дорог, участок Кызыл - Курагино станет первым. Договор на строительство РЖД в минувшем апреле подписали с Тувинской энергетической промышленной корпорацией. Инвестиции в проект должны составить около 126,6 миллиарда рублей, срок строительства - 4,5 года.