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РИА Новости

Россиянам за полгода вернули 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатам

Вчера, 11:01
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФедеральная служба судебных приставов России
Федеральная служба судебных приставов России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Федеральная служба судебных приставов России. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Судебные приставы вернули россиянам 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатам за полгода, это почти на 490 миллионов рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили журналистам в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.
"Взысканная сумма задолженности по заработной плате, которую судебные приставы вернули россиянам в первом полугодии, составила 5,1 миллиарда рублей, что на 487,4 миллиона рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сообщили в ведомстве.
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Кроме того, в первом полугодии 2019 года судебными приставами исполнено 8,9 миллиона штрафов ГИБДД, взысканная сумма составила 7 миллиардов рублей.
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Федеральная служба судебных приставов РФРоссияОбщество
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