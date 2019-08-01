Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T10:58Z
https://ria.ru/20190801/1557068243.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155616/47/1556164737_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_0a82c2824ff2c6c0341eb13020fd2b96.jpg
РИА Новости

Слуцкий прокомментировал идею Трампа помочь России в борьбе с пожарами

Вчера, 10:58
5270
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение президента США Дональда Трампа помочь РФ в тушении пожаров в Сибири благородным жестом, который повышает шансы на улучшение отношений между странами.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Трампа. Президент США предложил помощь с тушением пожаров в Сибири, его российский коллега ответил, что воспользуется предложением при необходимости, и расценил этот шаг как залог восстановления полноформатных отношений между двумя странами.
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Вчера, 10:48
В МЧС назвали причины распространения лесных пожаров в Сибири
"Звонок Трампа Путину и предложенная помощь в борьбе с пожарами в Сибири говорят о том, что предыдущие заявления американского лидера о желании "поладить" - не блеф. Благородный жест Трампа действительно повышает шансы на нормализацию российско-американских отношений", - сказал Слуцкий журналистам.
С его точки зрения, президент США чувствует свободу действий на российском направлении на фоне меняющейся внутриполитической ситуации.
"Итоги обсуждения доклада (спецпрокурора Роберта) Мюллера и отказ суда рассматривать иск НКДП (Национальный комитет Демократической партии) о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года, по выражению самого Трампа, "завершают охоту на ведьм", - пояснил глава думского комитета.
При этом Слуцкий заявил, что пока он все же остается "на позициях осторожного оптимизма".
"Насколько слова американского президента будут соответствовать делам, покажет только время. По-прежнему убежден, что две крупнейшие ядерные державы на планеты не могут иметь уровень взаимодействия ниже нулевой отметки. Российско-американский диалог необходимо выводить на конструктивный и рабочий формат", - сказал депутат.
Лесной пожар
Вчера, 09:56
В Иркутской области локализовали семь природных пожаров
17571122
Обсудить 3
Леонид СлуцкийДональд ТрампГосдума РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
В МЧС назвали причины распространения лесных пожаров в Сибири
РИА
Новости
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время подачи документов в ЦИК Украины на регистрацию кандидата в президенты Украины
Ляшко и Кличко объединились против "зеленой чумы"
Зуд в глазах женщины оказался симптомом смертельной болезни
Кондолиза Райс. Архивное фото
Кондолиза Райс выступила против новых санкций в отношении России
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
В Китае отреагировали на заявление Трампа о новых пошлинах
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс посетила инновационный центр Сколково
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
В Петербурге рассказали, из-за чего пассажир ударил женщину-кондуктора
Американская военная техника в Сирии
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут "доиграться"
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко захотел остаться в живых
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
В Киеве назвали "повод для смеха" над Украиной
Телеведущий Максим Галкин
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Донбассе более 250 человек считаются пропавшими без вести, сообщила СБУ
10:08Встреча гарантов астанинского формата на высшем уровне пройдет в сентябре
10:06Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
10:06В Приморье два человека погибли и четыре пострадали в ДТП с автобусом
10:05Большая часть сирийской оппозиции согласилась на перемирие в Идлибе
09:59Косатки пережидают жару в Хабаровске под навесом в ваннах со льдом
09:57Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
09:55В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
Лента новостейМолния