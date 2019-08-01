Слуцкий прокомментировал идею Трампа помочь России в борьбе с пожарами

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение президента США Дональда Трампа помочь РФ в тушении пожаров в Сибири благородным жестом, который повышает шансы на улучшение отношений между странами.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Трампа. Президент США предложил помощь с тушением пожаров в Сибири, его российский коллега ответил, что воспользуется предложением при необходимости, и расценил этот шаг как залог восстановления полноформатных отношений между двумя странами.

"Звонок Трампа Путину и предложенная помощь в борьбе с пожарами в Сибири говорят о том, что предыдущие заявления американского лидера о желании "поладить" - не блеф. Благородный жест Трампа действительно повышает шансы на нормализацию российско-американских отношений", - сказал Слуцкий журналистам.

С его точки зрения, президент США чувствует свободу действий на российском направлении на фоне меняющейся внутриполитической ситуации.

"Итоги обсуждения доклада (спецпрокурора Роберта) Мюллера и отказ суда рассматривать иск НКДП (Национальный комитет Демократической партии) о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года, по выражению самого Трампа, "завершают охоту на ведьм", - пояснил глава думского комитета.

При этом Слуцкий заявил, что пока он все же остается "на позициях осторожного оптимизма".