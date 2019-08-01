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РИА Новости

В МЧС назвали причины распространения лесных пожаров в Сибири

Вчера, 10:48
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© РИА Новости / Александр КряжевПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Заместитель начальника центра "Антистихия" МЧС Сергей Абанин сообщил, что спровоцировало распространение лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Площадь пожаров увеличилась за счет того, что сформировались условия для длительного периода сухой погоды антициклональной и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе находящихся на удаленных территориях", — заявил он журналистам.

Абанин подчеркнул, что лесные пожары нужно тушить, поскольку даже после того, как лес перестанет гореть, тление может перейти в торфяники, сохраниться там зимой и стать причиной очередных возгораний уже в следующем году.
Между тем Гепрокуратура, Следственный комитет и МВД проверят версию о намеренных поджогах "как способе сокрытия незаконной заготовки древесины". Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Забайкалье.
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
Вчера, 05:55
СМИ узнали в Минобороны возможные сроки тушения пожаров в Сибири
Помимо этого, глава правительства обязал МЧС, Минобороны и Минприроды усилить группировку сил и средств, задействованных на тушении в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

Пожары в Сибири

Около недели назад Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.
Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, двух районах Бурятии и пяти районах Якутии. Сейчас площадь лесных пожаров превышает 2,9 миллиона гектаров, более чем 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления.
В тушении участвуют порядка 2,8 тысячи человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов. Ситуацию с воздуха отслеживают 34 борта.
Минобороны по поручению Владимира Путина направило авиационную группу из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8 для помощи в тушении пожаров в Красноярском крае.
Тушение пожаров в Якутии
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"Жалко до слез!" К чему приведут крупнейшие лесные пожары в Сибири
Как ранее сообщал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, причиной возгорания могли стать сухие грозы. Рассматривались разные версии, в том числе умышленного поджога.
Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль. "Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", — призвал Медведев.
Глава Красноярского края Александр Усс, в свою очередь, заявил журналистам, что ситуация с лесными пожарами радикально изменится уже через несколько дней.
Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
29 июля, 17:34
Опубликованы фото пожаров в Сибири из космоса
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуКрасноярский крайИркутская областьЗабайкальский крайПроисшествия
Популярные комментарии
В Белоруссии тоже есть леса, только там пожаров нет, видно батька не позволяет и китайцы далеко.
1 августа, 11:53
iigor123-ermakov
232420029
Не надо делать трагедию из лесных пожаров.Они предусмотрены природой самих лесов.Даже в Подмосковье там,где за лесом не смотрят пройти по ним стоит большого труда -сплошные лесоповалы,а что творится в глухих местах ! Молодняку там не пробиться к свету.Пожар расчистит ему дорогу. Так происходит многие тысячи лет и будет происходить.
1 августа, 11:25
и иван иванов первый
4414140157
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