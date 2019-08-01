В Чечне восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Чечне, нарушенное накануне из-за грозы и штормового ветра, следует из материалов Минэнерго РФ.

"1 августа в 08:30 аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении ведомства.

Утром 31 июля из-за дождя, грозы, ветра до 25 метров в секунду произошли массовые аварийные отключения в электрических сетях 35 кВ и распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения оказались бытовые потребители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов (около 123,9 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей составила 30 МВт.