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РИА Новости

В Чечне восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение

Вчера, 10:42
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Чечне, нарушенное накануне из-за грозы и штормового ветра, следует из материалов Минэнерго РФ.
"1 августа в 08:30 аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении ведомства.
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Утром 31 июля из-за дождя, грозы, ветра до 25 метров в секунду произошли массовые аварийные отключения в электрических сетях 35 кВ и распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения оказались бытовые потребители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов (около 123,9 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей составила 30 МВт.
К аварийно-восстановительным работам максимально было привлечено 20 бригад в составе 80 человек и 30 единиц специальной техники.
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