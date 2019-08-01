На конкурс президентских грантов 2019 года представлено 9073 проекта

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Прием заявок на второй конкурс на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 2019 года завершился 31 июля, сообщает пресс-служба организации.

В нем приняли участие 7846 некоммерческих организаций из всех регионов страны. В лидерах по количеству проектов, исключая Москву и Санкт-Петербург, оказалась Волгоградская область – 379 заявок. На втором месте – Республика Башкортостан, из которой подано 323 проекта, на третьем – Белгородская область с 283 инициативами.

Самым популярным направлением вновь стала "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" – по нему представлено 1480 проектов (16%). Второе по популярности – "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" с 1159 проектами (13%). Еще 1125 (12%) посвящены направлению "Сохранение исторической памяти".

Больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Таких проектов – 4848 (53%). Заявок на сумму до 500 тысяч рублей – 2699 (30%).