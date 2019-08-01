Красноярский губернатор поблагодарил президента и Минобороны за помощь

КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил президента и Минобороны за помощь в тушении лесных пожаров в регионе.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков возглавил оперативную группу ведомства по тушению пожаров.

"Я хотел бы искренне от имени красноярцев выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину и министерству обороны, поскольку в течение нескольких часов они смогли выдвинуть сюда, в Сибирь, и именно в Красноярск мощную авиационную группировку, наладить взаимодействие с нашими пожарными и МЧС и выдвинуться в северные районы", - сказал Усс журналистам.