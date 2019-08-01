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РИА Новости

Красноярский губернатор поблагодарил президента и Минобороны за помощь

Вчера, 10:34
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил президента и Минобороны за помощь в тушении лесных пожаров в регионе.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков возглавил оперативную группу ведомства по тушению пожаров.
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"Я хотел бы искренне от имени красноярцев выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину и министерству обороны, поскольку в течение нескольких часов они смогли выдвинуть сюда, в Сибирь, и именно в Красноярск мощную авиационную группировку, наладить взаимодействие с нашими пожарными и МЧС и выдвинуться в северные районы", - сказал Усс журналистам.
По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуАлександр УссКрасноярский крайПолитика
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