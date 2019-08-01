В Ростовской области погибли пчелы на 47 пасеках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Ветеринарная служба Ростовской области начала эпизоотологическое расследование, чтобы установить причину гибели пчел в 47 пасеках Песчанокопского района области, сообщил РИА Новости замначальника управления ветеринарии региона Николай Губачев.
"Жители Песчанокопского района обратились с информацией о гибели пчел в 47 пасеках в период 20-23 июля… Мы начали эпизоотологическое расследование для установления всех обстоятельств и причин", - сказал он.
Губачев отметил, что пробы, отобранные на карантинные заболевания, показали отрицательный результат. "Теперь проводится химико-токсикологическое исследование, результат получим в ближайшее время", - сказал собеседник.
Он уточнил, что в случае положительного результата, инспектор управления будет устанавливать, когда и где проводилась обработка полей пестицидами, а также были ли уведомлены об этом пасечники. По результатам расследования, будут приниматься меры, добавил он.
При этом, по информации Губачева, возместить ущерб пасечники смогут только в судебном порядке. Как сообщили РИА Новости в Песчанокопском районном суде, до настоящего времени обращений в суд по данному вопросу к ним не поступало.
С начала лета во многих субъектах РФ зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Возможной причиной называлось грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов. Минсельхоз РФ на фоне массовой гибели пчел подготовил законопроект для наделения Россельхознадзора полномочиями по контролю за безопасным применением пестицидов.