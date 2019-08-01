В Ростовской области погибли пчелы на 47 пасеках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Ветеринарная служба Ростовской области начала эпизоотологическое расследование, чтобы установить причину гибели пчел в 47 пасеках Песчанокопского района области, сообщил РИА Новости замначальника управления ветеринарии региона Николай Губачев.

"Жители Песчанокопского района обратились с информацией о гибели пчел в 47 пасеках в период 20-23 июля… Мы начали эпизоотологическое расследование для установления всех обстоятельств и причин", - сказал он.

Губачев отметил, что пробы, отобранные на карантинные заболевания, показали отрицательный результат. "Теперь проводится химико-токсикологическое исследование, результат получим в ближайшее время", - сказал собеседник.

Он уточнил, что в случае положительного результата, инспектор управления будет устанавливать, когда и где проводилась обработка полей пестицидами, а также были ли уведомлены об этом пасечники. По результатам расследования, будут приниматься меры, добавил он.

При этом, по информации Губачева, возместить ущерб пасечники смогут только в судебном порядке. Как сообщили РИА Новости в Песчанокопском районном суде, до настоящего времени обращений в суд по данному вопросу к ним не поступало.