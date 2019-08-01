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РИА Новости

Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии

Вчера, 10:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
На этот раз бывшего главу государства подозревают в хищениях в армии. Фигурантами также являются бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники "Укроборонпрома" и Укрэксибанка.
По версии обвинения, политики и чиновники основали преступную группу, которая "с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна "Укроборонпром" многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты".
Портнов уточнил, что по прямому поручению Порошенко и Гонтаревой правление Нацбанка 19 января 2016 года отменило акты регулятора о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи "Укроборонпрома" в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного отчета перед Нацбанком.

"Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ", — заключил юрист.

Он считает, что это одно из самых перспективных дел. Портов также предложил экстрадировать Гонтареву, которая сейчас находится в Великобритании, снять неприкосновенность с Порошенко и "взять обоих под стражу".
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
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Дела против Порошенко

Петр Порошенко ранее стал фигурантом 11 уголовных дел: в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.
Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.
Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.
В понедельник, 29 июля, "Украинская правда" сообщила, что бывший украинский лидер отказался от госохраны на неизвестный срок и выехал с семьей в Стамбул. При этом политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne заявил, что из турецкой столицы Порошенко уже вылетел в Дубай, "а дальше концы теряются".
А все бегут, и я бегу
31 июля, 13:19
А все бегут, и я бегу
202552317
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УкроборонпромПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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