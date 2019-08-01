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РИА Новости

Мэрия Магадана отказалась демонтировать таблички о запрете кормления птиц

Вчера, 10:26
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CC BY-SA 2.5 / Alan D. Wilson / Голубь
Голубь
CC BY-SA 2.5 / Alan D. Wilson /
МАГАДАН, 1 авг - РИА Новости, Людмила Щербакова. Мэрия Магадана готовит информационное письмо в прокуратуру города, в котором сообщит об отказе демонтировать таблички о запрете кормления птиц, установленные ранее на улицах, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы муниципалитета.
Ранее мэрия Магадана ввела запрет на кормление голубей в общественных местах. В городе установили предупреждающие о возможном штрафе таблички. Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что птицы портят клумбы, загаживают скамейки и памятники. Магадан отмечает свой 90-летний юбилей, и в дни празднования муниципалитет активно занимается благоустройством. Инициативные жители Магадана обратились в городскую прокуратуру с просьбой проверить законность действий чиновников мэрии. Прокуратура посчитала, что таблички установлены незаконно и потребовала мэрию их демонтировать. Ведомство пояснило, что федеральное и региональное законодательство не предусматривает запрет на кормление птиц и ответственность за его нарушение.
"Мы готовим информационное письмо в прокуратуру, в котором настаиваем на том, что кормление птиц - это разбрасывание мусора, антисанитария. И настаиваем на том, что это нарушение правил благоустройства. Так что и таблички демонтировать никто не будет", - рассказал собеседник агентства.
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