Мэрия Магадана отказалась демонтировать таблички о запрете кормления птиц

Ранее мэрия Магадана ввела запрет на кормление голубей в общественных местах. В городе установили предупреждающие о возможном штрафе таблички. Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что птицы портят клумбы, загаживают скамейки и памятники. Магадан отмечает свой 90-летний юбилей, и в дни празднования муниципалитет активно занимается благоустройством. Инициативные жители Магадана обратились в городскую прокуратуру с просьбой проверить законность действий чиновников мэрии. Прокуратура посчитала, что таблички установлены незаконно и потребовала мэрию их демонтировать. Ведомство пояснило, что федеральное и региональное законодательство не предусматривает запрет на кормление птиц и ответственность за его нарушение.