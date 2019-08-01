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РИА Новости

Красноярский губернатор уверен, что ситуацию с пожарами быстро переломят

Вчера, 10:26
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что ситуация с лесными пожарами будет взята под контроль в течение нескольких дней.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков возглавил оперативную группу ведомства по тушению пожаров.
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"Я уверен, что в течение нескольких дней ситуация радикально будет изменена и взята под контроль", - сказал Усс журналистам.
По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.
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