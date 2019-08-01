Красноярский губернатор уверен, что ситуацию с пожарами быстро переломят

КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что ситуация с лесными пожарами будет взята под контроль в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков возглавил оперативную группу ведомства по тушению пожаров.

"Я уверен, что в течение нескольких дней ситуация радикально будет изменена и взята под контроль", - сказал Усс журналистам.