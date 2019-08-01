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РИА Новости

ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 10:22
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило – семь раз", - сказал представитель ведомства.
При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы шести населенных пунктов республики, добавили в ведомстве.
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