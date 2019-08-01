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РИА Новости

Порошенко заявил, что Медведчук во время его президентства не имел влияния

Вчера, 10:10
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время его президентства не имел такого влияния, как сейчас.
"При Порошенко он (Медведчук - ред.) даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы... Медведчук при мне голову не мог поднять", - заявил Порошенко в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
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Порошенко рассказал, что виделся с Медведчуком последний раз восемь месяцев назад, перед поездкой политика в Минск на заседание контактной группы по Донбассу. Он также утверждает, что предметом встреч с Медведчуком была исключительно деятельность контактной группы, а также передача предложений украинской стороны президенту РФ Владимиру Путину.
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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