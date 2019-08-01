Порошенко заявил, что Медведчук во время его президентства не имел влияния

КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время его президентства не имел такого влияния, как сейчас.

"При Порошенко он (Медведчук - ред.) даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы... Медведчук при мне голову не мог поднять", - заявил Порошенко в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.