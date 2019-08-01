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РИА Новости

Эксперты назвали самые полезные фрукты и ягоды августа

Вчера, 10:09
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТорговля арбузами и дынями в Москве
Торговля арбузами и дынями в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Специалисты государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) посоветовали в августе обязательно включить в свой рацион дыни, арбузы и облепиху.

"Чтобы наполнить организм витаминами, не пропустите в августе свежую вишню, виноград и облепиху. Удивительно, но в облепихе целых 8% жира. В медицине масло облепихи применяют для лечения язвы и других заболеваний желудочно-кишечного тракта", — рассказали РИА Новости в пресс-службе МосГИК.

Кроме того, эксперты летом рекомендуют есть арбузы: ягода с повышенным содержанием солей железа отлично утолит жажду. А дыня, в свою очередь, может восполнить недостаток витамина С и каротина.
К концу лета в центральной части России поспевают сливы и ранние сорта яблок. Те, кто поддерживает здоровый образ жизни, оценят высокое содержание витаминов и полезных макроэлементов в составе этих фруктов и их диетические свойства, добавили в пресс-службе.
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Август порадует еще и полезными овощами, такими как томаты, сладкие перцы и баклажаны.

"А еще, конечно, молодой картофель, богатый крахмалом и витамином С. Триста граммов картофеля могут на 70-75% удовлетворить суточную потребность человека в витамине С", — заключили специалисты.

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