Эксперты назвали самые полезные фрукты и ягоды августа

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Специалисты государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) посоветовали в августе обязательно включить в свой рацион дыни, арбузы и облепиху.

"Чтобы наполнить организм витаминами, не пропустите в августе свежую вишню, виноград и облепиху. Удивительно, но в облепихе целых 8% жира. В медицине масло облепихи применяют для лечения язвы и других заболеваний желудочно-кишечного тракта", — рассказали РИА Новости в пресс-службе МосГИК.

Кроме того, эксперты летом рекомендуют есть арбузы: ягода с повышенным содержанием солей железа отлично утолит жажду. А дыня, в свою очередь, может восполнить недостаток витамина С и каротина.

К концу лета в центральной части России поспевают сливы и ранние сорта яблок. Те, кто поддерживает здоровый образ жизни, оценят высокое содержание витаминов и полезных макроэлементов в составе этих фруктов и их диетические свойства, добавили в пресс-службе.

Август порадует еще и полезными овощами, такими как томаты, сладкие перцы и баклажаны.