Силовики размещают военную технику вблизи домов в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские силовики размещают военную технику вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщили в четверг журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Контактная группа по Донбассу согласовала с 21 июля новое перемирие. Оно было дополнено мерами по его обеспечению. Среди них запрет на ведение огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.
"Нашей разведкой отмечается размещение военной техники вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в населенных пунктах Константиновка, Троицкое, Богдановка, Авдеевка", - сказал журналистам представитель Народной милиции.