Вертолеты Ми-8 ЦВО перебазируются в Красноярский край для борьбы с огнем

КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Вертолеты Ми-8 из состава армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО), которые вылетели в Красноярский край для тушения лесных пожаров с Урала, будут базироваться в селе Богучаны рядом с горящим лесом для помощи людям, сообщил в четверг заместитель командира вертолетной эскадрильи, дислоцированной под Екатеринбургом, Андрей Персиянов.

"Поступила задача на перебазирование в населенный пункт Богучаны для оказания помощи людям, которые находятся вблизи очагов пожара. Опыт участия в таких операциях есть, но в этот раз очень большая территория горения. Из Свердловской области вылетают четыре вертолета, экипажи готовы работать днем и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях. Предстоит преодолеть более двух тысяч километров с дозаправками на пяти аэродромах в Омской, Новосибирской областях и Красноярском крае", - сказал Персиянов.

По данным пресс-службы ЦВО, техника оснащена специальными водосливными устройствами ВСУ-5, она усилит авиагруппировку Минобороны, созданную в Красноярском крае. К борьбе со стихией привлечены семь вертолетов: четыре из состава бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области, два - из авиаполка под Новосибирском, еще один из Братска Иркутской области.

Министерство обороны РФ создает авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами. Привлекаемые экипажи ВТА ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.