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РИА Новости
Туризм

Финляндия ужесточит требования к документам на шенгенскую визу для россиян

Вчера, 09:52
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© РИА Новости / Илья ПиталевКлиентка в визовом центре
Клиентка в визовом центре
© РИА Новости / Илья Питалев
Клиентка в визовом центре. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг — РИА Новости. Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза, сообщило Министерство иностранных дел этой страны.
Сейчас нужны только заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.
С начала осени к этому придется добавить:
документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты;
письменное описание маршрута путешествия;
справку с места работы с информацией о зарплате;
выписку из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.
До сих пор все эти документы запрашивались лишь в исключительных случаях.
"В августе 2019 года мы опубликуем обновленные требования к подтверждающим документам на английском и русском языках на сайтах визовых центров Финляндии, расположенных в России", — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
При этом там выразили надежду, что ужесточение правил не повлияет на количество заявлений.
В прошлом году 87% всех выданных финнами шенгенских виз пришлись на россиян. Хельсинки выдали 669 025 разрешений на въезд в шенгенскую зону, в то время как остальные страны — только 99 953.
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ТуризмЕвросоюзМИД ФинляндииФинляндияРоссия
Популярные комментарии
Полагаю, что такие же требования должны быть и при получении российской визы к туристам из Финляндии.
1 августа, 10:36
KAKazimir Almazov
1881101112
Надоели горячим финнам деньги русских туристов...
1 августа, 10:36
СПСергей Пупкин
114110017
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