Финляндия ужесточит требования к документам на шенгенскую визу для россиян

ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг — РИА Новости. Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза, сообщило Министерство иностранных дел этой страны.

Сейчас нужны только заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

С начала осени к этому придется добавить:

— документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; — письменное описание маршрута путешествия; письменное описание маршрута путешествия; — справку с места работы с информацией о зарплате; справку с места работы с информацией о зарплате; — выписку из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России. выписку из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

До сих пор все эти документы запрашивались лишь в исключительных случаях.

"В августе 2019 года мы опубликуем обновленные требования к подтверждающим документам на английском и русском языках на сайтах визовых центров Финляндии, расположенных в России", — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

При этом там выразили надежду, что ужесточение правил не повлияет на количество заявлений.