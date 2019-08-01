Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T09:50Z
https://ria.ru/20190801/1557066192.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Свердловской области нашли тела трех человек из перевернувшейся лодки

Вчера, 09:50
4233
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Спасатели нашли тела двух детей и их матери, которые утонули в результате опрокидывания лодки на реке в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее сообщалось, что в 15 километрах от поселка Ушма в Ивдельском городском округе вниз по течению реки Лозьва перевернулась моторная лодка, в которой находилось пять человек, трое из которых дети, включая шестимесячного младенца. Сотрудники полиции совместно со спасателями прочесывают берега рек для того, чтобы найти пропавших людей. На месте ЧП работают начальник территориального ОВД, сотрудники МЧС, представители следственного комитета и волонтеры.
Сотрудник МЧС РФ в вертолете во время эвакуации местного населения из подтопленных районов в Амурской области
15 июля, 09:26
В Магаданской области пропали два рыбака на лодке
"В полутора километрах от места обнаружения лодки вниз по течение реки одна из поисковых групп обнаружила тела женщины и двух ее детей 2006 и 2009 годов рождения", – сказал собеседник агентства.
Точная причина смерти погибших будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, добавил Горелых. Поиски мужчины и шестимесячного младенца продолжаются.
0202016
Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Восход на Белом море в Беломорском районе Республики Карелия
В Белом море пропали десять туристов-байдарочников из Петербурга
РИА
Новости
На Алтае задержали мать младенца, тело которого нашли в пакете
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ опубликовала видео задержания сторонников ИГ* в Татарстане
В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
Лента
новостей
80-летняя хабаровская женщина, обвиняемая в расчленении квартиранта
В деле хабаровской "пенсионерки-потрошительницы" выявили еще два убийства
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В Штутгарте гражданин Сирии зарезал на улице соседа
Телеведущий Максим Галкин
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник
В Кабардино-Балкарии один человек погиб после падения автомобиля в реку
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
В МЧС назвали причины распространения лесных пожаров в Сибири
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Зонд LightSail-2 разворачивает свой фотонный парус
Космический парусник LightSail успешно поднял орбиту при помощи света
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Донбассе более 250 человек считаются пропавшими без вести, сообщила СБУ
10:08Встреча гарантов астанинского формата на высшем уровне пройдет в сентябре
10:06Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
10:06В Приморье два человека погибли и четыре пострадали в ДТП с автобусом
10:05Большая часть сирийской оппозиции согласилась на перемирие в Идлибе
09:59Косатки пережидают жару в Хабаровске под навесом в ваннах со льдом
09:57Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
09:55В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
Лента новостейМолния