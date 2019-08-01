В Свердловской области нашли тела трех человек из перевернувшейся лодки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Спасатели нашли тела двух детей и их матери, которые утонули в результате опрокидывания лодки на реке в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что в 15 километрах от поселка Ушма в Ивдельском городском округе вниз по течению реки Лозьва перевернулась моторная лодка, в которой находилось пять человек, трое из которых дети, включая шестимесячного младенца. Сотрудники полиции совместно со спасателями прочесывают берега рек для того, чтобы найти пропавших людей. На месте ЧП работают начальник территориального ОВД, сотрудники МЧС, представители следственного комитета и волонтеры.

"В полутора километрах от места обнаружения лодки вниз по течение реки одна из поисковых групп обнаружила тела женщины и двух ее детей 2006 и 2009 годов рождения", – сказал собеседник агентства.