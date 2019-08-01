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РИА Новости

В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом

Вчера, 09:38
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Шестеро человек госпитализированы в дополнение к двум погибшим в результате ДТП с участием автобуса и легковушки в Иркутской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в четверг утром в Иркутске на плотине ГЭС столкнулись маршрутный автобус №99 и автомобиль Kia. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу.
"В результате аварии погибли… 31-летняя водитель машины и 26-летняя пассажирка автобуса. Шесть человек, включая водителя маршрутки, госпитализированы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека – потребителя платной услуги", - говорится в сообщении.
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