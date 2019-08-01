Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров

ЯКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России направлены на защиту населенных пунктов Усть-Алданского района Якутии от лесных пожаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
По оперативным данным Минэкологии Якутии, на 1 августа в республике ведутся работы по тушению 20 лесных пожаров на общей площади 1431 гектар, из них действующих – 14. За прошедшие сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 91,7 гектара. Два очага потушены в Хангаласском улусе, по одному в Горном, Ленском, Намском улусах и городе Якутск.
"На территорию республики для усиления группировки ведомства прибыло 40 спасателей Камчатского спасательного центра МЧС России. Они направлены в Усть-Алданский района в целях недопущения угрозы распространения огня на населенные пункты", - сообщили в пресс-службе.