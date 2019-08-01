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РИА Новости

Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе

09:28
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Так, начале месяца температура воздуха будет ниже нормы в Центральном федеральном округе, в большинстве районов Северо-Западного округа, а также на севере Южного округа. Ожидается, что позже тепло все же вернется.
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При этом на юге европейской территории России аномальных похолоданий не ожидается. Кроме того, месяц будет отмечен малым количеством осадков.
Между тем, по словам синоптика, теплее, чем обычно, будет на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибири, Забайкальском крае, Бурятии и Приморье.
В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края август будет жарким – временами до плюс 32 градусов.
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