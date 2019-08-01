Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"В офисе МУПВ работают правоохранительные органы. Само предприятие работает в штатном режиме. Похороны, кремация - все проводится в штатном режиме", - сказал собеседник.
Местные СМИ сообщают, что обыски в "Некрополе" привели к задержанию экс-руководителя МУПВ Игоря Бабынина.
В региональном СУСК РФ сообщили, что информации по задержанию пока нет. Комментарием регионального УФСБ РИА Новости пока не располагает.