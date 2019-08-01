Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"

"В офисе МУПВ работают правоохранительные органы. Само предприятие работает в штатном режиме. Похороны, кремация - все проводится в штатном режиме", - сказал собеседник.

Местные СМИ сообщают, что обыски в "Некрополе" привели к задержанию экс-руководителя МУПВ Игоря Бабынина.

В региональном СУСК РФ сообщили, что информации по задержанию пока нет. Комментарием регионального УФСБ РИА Новости пока не располагает.