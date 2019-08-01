В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Житель Владивостока, имевший долги, попытался вылететь за границу по загранпаспорту брата, на него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

"Полагая, что из-за неоплаченного штрафа выезд за границу ему ограничен, житель Владивостока намеревался пересечь государственную границу по заграничному паспорту своего старшего брата. При прохождении паспортного контроля он подал пограничникам чужой документ. Контролер выявил факт подлога и несоответствие личности пассажира предъявленному паспорту", - говорится в сообщении.