Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T09:21Z
https://ria.ru/20190801/1557065675.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата

09:21
207
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Житель Владивостока, имевший долги, попытался вылететь за границу по загранпаспорту брата, на него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
"Полагая, что из-за неоплаченного штрафа выезд за границу ему ограничен, житель Владивостока намеревался пересечь государственную границу по заграничному паспорту своего старшего брата. При прохождении паспортного контроля он подал пограничникам чужой документ. Контролер выявил факт подлога и несоответствие личности пассажира предъявленному паспорту", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы".
Автомобиль полиции
12 июля, 12:23
На Урале завели дело на должника, который прятался от приставов в шкафу
121000
Обсудить 0
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
РИА
Новости
Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
Дождь в Москве
Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
Лента
новостей
Сотрудники министерства охраны природы Якутии борются с природными пожарами в Якутии
Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
Археологические раскопки вблизи улицы Сретенки в Москве
В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
В Донбассе около 13 тысяч человек остались без водоснабжения
В Москве восстановили движение на серой ветке метро
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
Синоптики предупредили жителей Приморья о надвигающемся тайфуне "Випа"
80-летняя хабаровская женщина, обвиняемая в расчленении квартиранта
В деле хабаровской "пенсионерки-потрошительницы" выявили еще два убийства
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
09:04В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
09:01Из аэропорта Красноярска вылетели два Ил-76 для тушения лесных пожаров
09:01"Зеленые финансы" поют романсы: зачем бизнесу в России быть ответственным
Лента новостейМолния