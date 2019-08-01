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РИА Новости

Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет

09:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что через 10 лет хотел бы быть депутатом Европейского парламента, который уже заканчивает свою каденцию.

“Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию депутата Европейского парламента”, - сказал Порошенко в интервью изданию “Украинская правда” в ответ на вопрос о том, каким он себя видит через 10 лет.

Он отказался рассуждать о том, напишут ли о нем в учебниках истории, предложив поговорить об этом "через два-три года". По его мнению, спустя такой срок мнение у многих на его счет поменяется.
Порошенко также рассказал, что за последние пять лет стал “сильнее, опытнее и мудрее”. “Я очень постарел, потому что это нелегкий хлеб - быть президентом. Но для мужчины это не страшно. И еще я горжусь каждым из пяти лет моего президентства. Я горжусь Украиной... Я горжусь, что страна кардинально другая. Но поскольку формат интервью предусматривал, что я имел признавать целый ряд ошибок, я говорю, что у меня, к сожалению, есть за что просить прощения у Господа”, - добавил Порошенко.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
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