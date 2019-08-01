Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет

“Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию депутата Европейского парламента”, - сказал Порошенко в интервью изданию “ Украинская правда ” в ответ на вопрос о том, каким он себя видит через 10 лет.

Он отказался рассуждать о том, напишут ли о нем в учебниках истории, предложив поговорить об этом "через два-три года". По его мнению, спустя такой срок мнение у многих на его счет поменяется.

Порошенко также рассказал, что за последние пять лет стал “сильнее, опытнее и мудрее”. “Я очень постарел, потому что это нелегкий хлеб - быть президентом. Но для мужчины это не страшно. И еще я горжусь каждым из пяти лет моего президентства. Я горжусь Украиной... Я горжусь, что страна кардинально другая. Но поскольку формат интервью предусматривал, что я имел признавать целый ряд ошибок, я говорю, что у меня, к сожалению, есть за что просить прощения у Господа”, - добавил Порошенко.