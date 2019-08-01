В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Моторная лодка, на которой из одного поселка в другой переправлялись двое взрослых и трое детей, перевернулась на реке в Свердловской области, ведется поиск людей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, происшествие произошло в Ивдельском городском округе. В полицию поступило сообщении от местного жителя о том, что в 15 километрах от поселка Ушма вниз по течению реки Лозьва перевернулась моторная лодка, в которой находились пять человек, трое из них несовершеннолетние. На данный момент их местонахождение пока не установлено, отметил представитель полиции.

"В ходе поисковых мероприятий представители МВД установили, что 31 июля около 12.30 мск из поселка Вижай в сторону поселка Ушма они выдвинулись на деревянной моторной лодке под управлением местного жителя, мужчины 1988 года рождения, также в лодке находились в качестве пассажиров местная жительница 1987 года рождения и трое ее детей – девочка 2006, мальчик 2009 и шестимесячный мальчик", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что отец детей находился в поселке Ушма, где ожидал свою семью, но в нужное время они не прибыли, после чего он обратился к своему знакомому, с которым отправился на поиски. Около 18.00 мск мужчины обнаружили лодку, прибитую к берегу в 15 километрах вниз по реке Лозьва.

"В связи с тем, что по области идут дожди, вода в реках поднялась, течение очень быстрое. Когда глава семьи и его знакомый нашли перевернутую лодку, никого возле лодки из близких не было. Мужчины вернулись домой и по таксофону сообщили о ЧП в органы внутренних дел", – пояснил Горелых.