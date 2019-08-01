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РИА Новости

В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми

09:15
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Моторная лодка, на которой из одного поселка в другой переправлялись двое взрослых и трое детей, перевернулась на реке в Свердловской области, ведется поиск людей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, происшествие произошло в Ивдельском городском округе. В полицию поступило сообщении от местного жителя о том, что в 15 километрах от поселка Ушма вниз по течению реки Лозьва перевернулась моторная лодка, в которой находились пять человек, трое из них несовершеннолетние. На данный момент их местонахождение пока не установлено, отметил представитель полиции.
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"В ходе поисковых мероприятий представители МВД установили, что 31 июля около 12.30 мск из поселка Вижай в сторону поселка Ушма они выдвинулись на деревянной моторной лодке под управлением местного жителя, мужчины 1988 года рождения, также в лодке находились в качестве пассажиров местная жительница 1987 года рождения и трое ее детей – девочка 2006, мальчик 2009 и шестимесячный мальчик", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что отец детей находился в поселке Ушма, где ожидал свою семью, но в нужное время они не прибыли, после чего он обратился к своему знакомому, с которым отправился на поиски. Около 18.00 мск мужчины обнаружили лодку, прибитую к берегу в 15 километрах вниз по реке Лозьва.
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"В связи с тем, что по области идут дожди, вода в реках поднялась, течение очень быстрое. Когда глава семьи и его знакомый нашли перевернутую лодку, никого возле лодки из близких не было. Мужчины вернулись домой и по таксофону сообщили о ЧП в органы внутренних дел", – пояснил Горелых.
Сейчас сотрудники полиции совместно со спасателями прочесывают берега рек для того, чтобы найти пропавших людей. На месте ЧП работают начальник территориального ОВД, сотрудники МЧС, представители следственного комитета и волонтеры.
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