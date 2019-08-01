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РИА Новости

В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков

09:10
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© официальный портал Мэра и Правительства МосквыАрхеологические раскопки вблизи улицы Сретенки в Москве
Археологические раскопки вблизи улицы Сретенки в Москве
© официальный портал Мэра и Правительства Москвы
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Археологи нашли следы литейной мастерской XVII–XVIII веков во время раскопок недалеко от улицы Сретенки, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Во время раскопок вблизи улицы Сретенки археологи обнаружили следы небольшой литейной мастерской, которая находилась здесь в XVII - начале XVIII века. Специалисты нашли фрагменты резервуара для воды - большой деревянной бочки, а также ремесленные инструменты", - говорится в сообщении.
© официальный портал Мэра и Правительства МосквыАртефакты, найденные во раскопок вблизи улицы Сретенки в Москве
Артефакты, найденные во раскопок вблизи улицы Сретенки в Москве
© официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Артефакты, найденные во раскопок вблизи улицы Сретенки в Москве
По словам главы Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, Москва XVII–XVIII веков являлась крупным ремесленным центром, и одним из распространенных видов промыслов было медное литье, о чем и свидетельствуют данные находки.
Отмечается, что сейчас артефакты находятся в археологической мастерской, где их изучают эксперты. После реставрации они будут переданы в фонды столичных музеев.
Будущая улица Сретенка была основана на пути из Москвы в Троице-Сергиев монастырь (сейчас Троице-Сергиева лавра) в XII веке, также она была частью дороги во Владимир, Ростов и другие города северо-востока Руси. В XVI–XVII веках здесь располагались дворы торговцев и ремесленников. Тут жили ветошники, плотники, литейщики, сусальники и другие мастера. С XVIII века Сретенку с прилегающими к ней переулками заселили и купцы. -0-
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