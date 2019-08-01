В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков

"Во время раскопок вблизи улицы Сретенки археологи обнаружили следы небольшой литейной мастерской, которая находилась здесь в XVII - начале XVIII века. Специалисты нашли фрагменты резервуара для воды - большой деревянной бочки, а также ремесленные инструменты", - говорится в сообщении.

По словам главы Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, Москва XVII–XVIII веков являлась крупным ремесленным центром, и одним из распространенных видов промыслов было медное литье, о чем и свидетельствуют данные находки.

Отмечается, что сейчас артефакты находятся в археологической мастерской, где их изучают эксперты. После реставрации они будут переданы в фонды столичных музеев.

Будущая улица Сретенка была основана на пути из Москвы в Троице-Сергиев монастырь (сейчас Троице-Сергиева лавра) в XII веке, также она была частью дороги во Владимир, Ростов и другие города северо-востока Руси. В XVI–XVII веках здесь располагались дворы торговцев и ремесленников. Тут жили ветошники, плотники, литейщики, сусальники и другие мастера. С XVIII века Сретенку с прилегающими к ней переулками заселили и купцы. -0-