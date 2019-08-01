Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири

МОСКВА/КЕМЕРОВО, 1 авг - РИА Новости. Православные верующие с 30 июля начали читать молитвы из-за ситуации с лесными пожарами на территории Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Кузбасской митрополии.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.

"Начиная с 30 июля в течение двух недель по всей России два раза в сутки (в 8:00 и в 20:00 ч.) будут читаться молитва по соглашению и акафист иконе Божией Матери "Неопалимая Купина". Мероприятие организовано с целью объединения православных в молитве ко Господу против пожаров в Сибири, где горят миллионы гектаров лесов, погибают звери и птицы, задыхаются люди... Ситуация катастрофическая. На месте великих сибирских лесов возникнет болото", - говорится в сообщении митрополии.

Если нет нужного акафиста, можно читать любой акафист Пресвятой Богородице, объясняет пресс-служба.

Известный фольклорист, этнограф из Ханты-Мансийска Тимофей Молданов ранее сообщил РИА Новости, что шаманы из числа представителей коренных народов Севера и России запланировали на 2 августа ритуалы, которые призваны защитить сибирские леса от пожаров.