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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири

09:08
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© РИА Новости / Министерство охраны природы ЯкутииСотрудники министерства охраны природы Якутии борются с природными пожарами в Якутии
Сотрудники министерства охраны природы Якутии борются с природными пожарами в Якутии
© РИА Новости / Министерство охраны природы Якутии
МОСКВА/КЕМЕРОВО, 1 авг - РИА Новости. Православные верующие с 30 июля начали читать молитвы из-за ситуации с лесными пожарами на территории Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Кузбасской митрополии.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
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"Начиная с 30 июля в течение двух недель по всей России два раза в сутки (в 8:00 и в 20:00 ч.) будут читаться молитва по соглашению и акафист иконе Божией Матери "Неопалимая Купина". Мероприятие организовано с целью объединения православных в молитве ко Господу против пожаров в Сибири, где горят миллионы гектаров лесов, погибают звери и птицы, задыхаются люди... Ситуация катастрофическая. На месте великих сибирских лесов возникнет болото", - говорится в сообщении митрополии.
Если нет нужного акафиста, можно читать любой акафист Пресвятой Богородице, объясняет пресс-служба.
Известный фольклорист, этнограф из Ханты-Мансийска Тимофей Молданов ранее сообщил РИА Новости, что шаманы из числа представителей коренных народов Севера и России запланировали на 2 августа ритуалы, которые призваны защитить сибирские леса от пожаров.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.
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