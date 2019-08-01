Двое пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора находятся в коме

ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП, которое произошло 28 июля в Аргаяшском районе Челябинской области, находятся в состоянии комы, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.

В социальной сети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, размещены фотографии с места ДТП, на которых рядом с автомобилем находится бывший заместитель губернатора Челябинской области Андрей Косилов, ныне гендиректор агрохолдинга "Равис". Как сообщал минздрав региона, в аварии пострадали четверо. Водитель автомобиля Lexus отказался от госпитализации, три человека были госпитализированы. В понедельник минздрав уточнил, что у госпитализированной пассажирки - травма головного мозга, она прооперирована и находится в реанимации, второй пострадавший находится в больнице, третий решил лечиться по месту жительства.

"Состояние пациентки, пострадавшей в ДТП в Аргаяшском районе, стабильное, без положительной и отрицательной динамики, она в коме. Молодой человек, которого ранее госпитализировали в челябинскую областную клиническую больницу, находится в крайне тяжелом состоянии, в коме", - говорится в сообщении.

На 18-м километре автодороги Байрамгулово - Новоандреевка водитель 1961 года рождения, управляя Lexus, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Лада Веста"; по данным полиции, водитель Lexus прошёл медосвидетельствование - признаков опьянения не установлено. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщала прокуратура.