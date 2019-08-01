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РИА Новости

Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря

09:04
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Решить было необходимо следующий пример: 8 ÷ 2 (2+2) = ? В результате у одних комментаторов получилось 16, у других — 1.
Произошло это из-за того, что кто-то отдал приоритет умножению, а кто-то — делению, скобки все раскрыли правильно.
В результате пользователи микроблога переругались и пожелали друг другу заново отправиться в начальную школу.
"Мой учитель математики говорил, что умножение идет первым", — заявил один из них. "Умножение и деление имеют приоритет над сложением и вычитанием, а сами по себе равнозначны. В какой последовательности они идут в примере, так и решаются", — возразил другой.
Некоторые комментаторы отметили, что пример некорректен, и в настоящей школе такую задачу бы не задали.
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